Viky Rader teilt bewegende Momente aus einem Paris-Ausflug mit einer Freundin. Die Witwe des verunglückten Unternehmers Klaus Rader zeigt Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Gemeinschaft.

Die Influencerin Viky Rader, 42 Jahre alt, widmet sich der Aufarbeitung des tragischen Verlustes ihres Mannes Klaus Rader. Nach dem tödlichen Unfall des 63-jährigen Unternehmers auf Mallorca sucht sie Trost in den kleinen, wertvollen Momenten des Alltags. Ein kürzlicher Besuch in Paris mit einer engen Freundin markiert dabei einen Schritt hin zur neuen Lebensrealität als Witwe und Mutter von vier minderjährigen Kindern.

Emotionale Reise nach Paris

Die 650.000 Follower von Viky Rader in ihrer Instagram-Community erhielten einen tieferen Einblick in ihre aktuelle Stimmungslage. Auf den geteilten Bildern ist sie beim Spazieren durch die Straßen von Paris zu sehen. Neben ihr läuft eine Freundin, die ihr Gesellschaft leistet und emotionale Unterstützung bietet. Dies unterstreicht Viky Raders Botschaft, dass selbst scheinbar einfache Einladungen von Freunden dazu beitragen können, das Leben wieder greifbar zu machen.

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Die Witwe des auf Mallorca verunglückten L'Osteria-Gründers Klaus Rader reflektiert in ihren Beiträgen die Bedeutung menschlicher Nähe in schwierigen Zeiten. Sie beschreibt die Gesten ihrer Umgebung als kostbares Licht in dunkelsten Stunden. Der Ausritt in die Stadt der Liebe dient dabei weniger der Flucht, sondern vielmehr der Bestätigung, dass das Leben trotz des tiefen Lochs weitergeht und schöne Momente bereithält.

Hintergrund des Tragödie auf Mallorca

Die tiefe Trauer hat ihren Grund im Unglück am 9. Oktober. An diesem Tag zerstörte ein unfassbares Drama die Familie des Münchner Unternehmers Klaus Rader. Er war während der Rallye 550 Challenge Mallorca tödlich verunglückt. Sein Fahrzeug, ein Porsche 911 GT3 RS, war in einer steilen Kurve von der Bergstraße abgekommen.

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Das Fahrzeug flog 30 Meter in felsiges Gelände, wo Klaus Rader im zerschellten Wrack ums Leben kam. Die Nachricht erreichte seine Familie von einer Sekunde auf die andere, gefüllt mit Schock, Trauer und Ungewissheit. Seit diesem Datum ist das Leben der Hinterbliebenen grundlegend verändert, was die Wertschätzung für die bestehende Unterstützungsstruktur umso größer macht.

Dankbarkeit für die soziale Unterstützung

Viky Rader betont in ihren posts ausdrücklich die Rolle ihres Freundeskreises. Sie schreibt, dass sie noch nie dankbarer für die Menschen war, die vom allerersten Moment an an ihrer Seite standen. Für sie haben Dinge, die sie früher als selbstverständlich angesehen hat, heute eine immense Bedeutung gewonnen, die schwer in Worte zu fassen ist.

Die Freunde sind es, die die Witwe tragen, mit Liebe umarmen und zuhören. Sie fragen nach ihrem Befinden und helfen im Alltag, wodurch sie wieder Licht ins Leben der Mutter von vier Kindern bringen. Viky Rader stellt fest, dass selbst in den dunkelsten Phasen Wärme und Lachen möglich bleiben, solange man nicht allein mit der Trauer dasteht.

Vergangenheit und gemeinsame Zeit auf Mallorca

Die Beziehung der beiden war bereits mit positiven Erinnerungen an Mallorca geprägt. Klaus Rader und seine Frau Viky hatten 2002 standesamtlich in Kiew, Ukraine, geheiratet. Später feierten sie Ende Juni 2026 eine zweite, große Hochzeit in Weiß im Boutique-Weingut Alcázar de Artà auf Mallorca.

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Diese Orte und Ereignisse stehen nun im Kontrast zur aktuellen traurigen Situation. Die Rituale und gemeinsamen Erlebnisse dienen als Ankerpunkte in der Erinnerung. Viky Raders aktuelle Botschaft an ihre Community ist jedoch eindeutig: Trauer verschwindet nicht einfach, wird aber erträglicher, wenn man sie mit anderen teilt. Die kleine Nachricht am Morgen oder ein spontaner Anruf am Abend werden zu Symbolen der Verbundenheit und des Überlebenswillens.