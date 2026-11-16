Viky Rader postet nach Tod von Klaus Rader: Neue Route für Influencerin

Sechs Wochen nach dem tödlichen Unfall von Klaus Rader meldet sich Witwe Viky Rader zu Wort. Sie teilt ihre Trauer und kündigt eine Neuausrichtung ihrer sozialen Medien an.

Sechs Wochen nach dem tödlichen Verkehrsunfall, der das Leben des Restaurateur Klaus Rader beendete, hat sich seine Witwe Viky Rader in den sozialen Medien meldet. Die 42-jährige Model und Influencerin hat auf ihrer privaten Instagram -Seite einen emotionalen Beitrag veröffentlicht, der einen intensiven Einblick in ihren aktuellen Trauerprozess gewährt. Der Beitrag tritt nicht nur als persönliches Statement auf, sondern markiert auch den Anfang eines neuen Lebensabschnitts für die Mutter von vier Kindern aus ihrer Beziehung mit dem verstorbenen Gründer von L'Osteria.

Emotionale Signale und der Traueralltag

In dem Beitrag teilt Viky Rader ihre Eindrücke aus ruhigen Momenten, die sie in der Natur verbringt, um zu heilen. Auf dem Foto liegt sie zwischen herbstlich gefärbten Blättern am Eisbach in München, umgeben von Yogamatten und Klangschalen, die für Meditation und innere Ruhe stehen. Sie beschreibt in ihrem Text das Gefühl, dass es sich ungewohnt anfühlt, wieder Inhalte von einem anderen als dem üblichen Modethema zu veröffentlichen, doch sie sei durch Zeichen gestärkt worden. Viky Rader betont ausdrücklich, dass diese Signale für sie real sind und ihr verdeutlichen, dass es nun an der Zeit sei, wieder aufzustehen und den Alltag zu bewältigen.

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Vaterrolle übernehmen und Verantwortung tragen

Im Zentrum ihrer aktuellen Botschaft steht die extreme Verantwortung, die sie jetzt allein trägt. Viky Rader schreibt offen, dass sie heute sowohl die Rolle der Mutter als auch die des Vaters für ihre Kinder ausfüllen muss. Der verstorbene Klaus Rader war 63 Jahre alt, als er bei einer Autorallye auf Mallorca im Oktober eines schweren Unfalls zum Opfer fiel. Die Witwe erklärt, dass ihr Vermächtnis darin bestehe, immer für die vier wundervollen Seelen da zu sein, die ihr Mann ihr hinterlassen hat. Dies bezieht sich auf die gemeinsamen Kinder des Paares, die nun von Viky Rader allein erzogen werden müssen.

Rückblick auf 16-jährige gemeinsame Zeit

Die Liebe zwischen Viky Rader und Klaus Rader gilt als intensive Verbindung, die 16 Jahre dauerte. Das Paar lernte sich im Jahr 2010 in einem Szenerestaurant in München kennen und heiratete nur fünf Monate später. Ihre Hingabe zueinander zeigte sich auch darin, dass sie im Juni dieses Jahres ihr Eheversprechen auf Mallorca erneuerten. Kurz darauf jedoch trennte der schwere Autounfall auf der Insel ihr großes Liebesglück auf traurige Weise. Klaus Rader hinterließ nicht nur die vier gemeinsamen Kinder, sondern auch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen, was die familiären Strukturen und die Verantwortung der Witwe zusätzlich komplex macht.

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Kommende Veränderungen auf Instagram

Neben der Verarbeitung des Verlusts kündigt Viky Rader eine fundamentale Veränderung ihrer digitalen Präsenz an. Sie signalisiert, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sein wird und sich dieser digitale Raum ebenfalls wandeln muss. In Zukunft werde es auf ihrem Instagram-Account nicht mehr ausschließlich um Mode gehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Die Influencerin andeutet, dass ihre langjährigen Interessen sich in eine neue Richtung entwickeln könnten, wobei sie selbst noch nicht genau weiß, was diese neue inhaltliche Ausrichtung sein wird.

Zukunftsgerichtete Neuausrichtung der Marke

Die Ankündigung einer inhaltlichen Wende auf den sozialen Plattformen erfolgt vor dem Hintergrund des tiefen persönlichen Wandels, den Viky Rader durchlebt. Während sie sich zunächst auf die Betreuung ihrer vier Kinder konzentriert, deutet sie an, dass ihre beruflichen Aktivitäten sich anpassen werden. Die Verbindung zu L'Osteria, dem von ihrem verstorbenen Mann gegründeten Restaurant, bleibt ein zentraler Punkt ihres Lebens, doch ihr persönlicher Fokus verschiebt sich deutlich in Richtung Familienführung und eigener spiritueller Wege, symbolisiert durch die erwähnten Klangschalen und Yoga-Praktiken.