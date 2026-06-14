Nach einem nervenaufreibenden Auftakt in East Rutherford verteidigte Vinícius Júnior die brasilianische Hoffnung und brachte ein wichtiges Ausgleichstor. Trainer Carlo Ancelotti beruhigte die Besorgten und erklärte, dass die Aufstellung bewusst gewählt und flexibel sei. Trotz fehlendem Neymar bleibt das Team optimistisch für die kommenden Gruppenspiele.

Vinícius Júnior verhinderte einen frühen Gegentreffer und brachte damit die brasilianischen Fans aus einer kurzen Panik heraus. Doch selbst nach diesem Moment ist die Stimmung in Brasilien von einer spürbaren Anspannung geprägt.

Die Aufregung hat die heimischen Medien bereits mit Vergleichen zu den düstersten Momenten der Seleção erfüllt, insbesondere an das denkwürdige 1:7 gegen Deutschland im Jahr 2014, das tief in das kollektive Gedächtnis der fußballbegeisterten Nation eingebrannt ist. Obwohl das aktuelle Spiel nicht annähernd dieses Ausmaß erreichte, haben die ersten 45 Minuten - die bislang schwächsten des Turniers - Zweifel an den Konzepten von Trainer Carlo Ancelotti geweckt, der die lange Leidensphase der Brasilianer nach 24 Jahren beenden soll.

Der erfahrene Rangnervaler reagierte jedoch mit Ruhe und versuchte, die Sorgen der Anhänger zu mildern. In einem kurzen Statement betonte er, dass man ein Weltmeisterturnier nicht mit dem ersten Spiel gewinnen könne und dass die aktuelle Situation noch lange nicht das Ende der Saison signalisieren solle. In East Rutherford, wo das Turnier eröffnet wurde, wirkte die brasilianische Mannschaft zwar nicht besonders glamourös, jedoch zeigte sie im zweiten Abschnitt nach einem taktischen Wechsel deutlich mehr Aggressivität.

Die von Ancelotti gewählte Startelf, insbesondere die Entscheidung, Roger Ibañez als rechter Verteidiger einzusetzen, hatte in Brasilien für Diskussionen gesorgt. Der Trainer ließ jedoch klar durchsicker, dass die Aufstellung bewusst gewählt war, um die Stärken seiner Spieler optimal zu nutzen, und dass Änderungen je nach Gegner und Spielverlauf möglich seien. Im weiteren Verlauf des Spiels erhöhte Vinícius Júnior den Druck auf die marokkanische Abwehr, nachdem Marokko durch Ismael Saibari in der 21. Minute in Führung gegangen war.

Der brasilianische Flügelspieler präsentierte in der 32. Minute eine beeindruckende Soloaktion, die den Ausgleich erzielte und damit das Spiel vorerst ausbalancierte. Anschließend gelang ihm das zehnte Länderspieltor, das von Ancelotti gelobt wurde: Er habe alle Qualitäten, um ein herausragendes Turnier zu bestreiten. Trotz dieser individuellen Glanzmomente bleibt die Mannschaft auf die Unterstützung ihrer Schlüsselspieler angewiesen.

Neymar, der seit 2023 nicht mehr im Trikot seiner Nationalmannschaft zu sehen war, fehlt weiterhin wegen einer noch nicht abgeschlossenen Genesung. Die Legenden des brasilianischen Fußballs - Ronaldo, Kaká und Roberto Carlos - standen in den Zuschauerrängen, um ihren ehemaligen Mannschaftskameraden die Daumen zu drücken. Sie, zusammen mit Fans, die sogar NFL‑Legenden im Seleção‑Trikot ausrückten, hofften, dass Vinícius Júnior und seine Mitstreiter die notwendige Stabilität finden, um in den kommenden Gruppenspielen, darunter das bevorstehende Duell gegen Haiti, Fortschritte zu erzielen.

Ancelotti betonte, dass der hohe Druck normal sei, aber dass das Team sich schrittweise verbessern werde. Er schloss mit den Worten, dass Brasilien sich noch am Anfang einer langen Reise befinde, in der Geduld, Anpassungsfähigkeit und kollektiver Willen über den weiteren Verlauf entscheiden werden





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