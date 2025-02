Vinícius Júnior will mehr Geld als Kylian Mbappé

Vinícius Júnior, der Star des Real Madrid, hat seine Vertragsverlängerung mit dem spanischen Rekordmeister ins Gespräch gebracht. Der Brasilianer und Real Madrid sollen bereits in Gesprächen über eine Verlängerung sein. Allerdings gibt es offenbar einen Knackpunkt: Die Gehaltssumme. Vinícius Júnior soll sich ein höheres Gehalt als Kylian Mbappé wünschen, der bei Real Madrid ebenfalls als Topverdiener gilt.

Aus wurde bekannt, dass erste Gespräche zwischen dem Verein und dem Management des Brasilianers bereits stattgefunden haben sollen. Thema dabei: Eine mögliche Vertragsverlängerung von Vinícius, der erst im Oktober 2023 seinen Vertrag verlängert hatte. Der Spieler selbst heizte die Gerüchte über eine baldige Einigung an.

Nach dem 3:2-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City sagte Vinícius: „Es ist immer sehr ergreifend, mit Real Madrid in Gespräche über meine Verlängerung zu gehen. Mein Vertrag läuft bis 2027, aber ich habe immer gesagt, dass es mein Wunsch ist, hier eine lange Zeit zu spielen, Geschichte zu schreiben.“ Real-Trainer Carlo Ancelotti (65) ist von den Reportern wegen DIESEM Thema genervt. Weiter kündigte der Stürmer an: „Die Zuneigung der Fans, des Präsidenten, des Trainers und der Mitspieler lässt mich hier immer mehr Zeit verbringen. Und so Gott will, werden wir die Verhandlungen in den nächsten Tagen abschließen können, sodass ich hier noch eine lange Zeit bleibe.“ Mehr als unklar ist die Situation, denn wie der spanische Sender „Cadena Ser“ berichtet, hat der Superstar gewisse Forderungen an die Klub-Bosse für eine Unterschrift. Und diese sollen sein Gehalt betreffen. Laut des Senders möchte Viní Jr. bei einer Verlängerung ein höheres Gehalt als Kylian Mbappé (26) einstreichen. Der Franzose war im letzten Sommer von Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt gewechselt und soll dort rund 15 bis 20 Mio. im Jahr verdienen. Etwa auf dem gleichen Niveau soll sich das aktuelle Gehalt von Vinícius befinden. Nun fordert der Brasilianer eine Summe von rund 25 Mio. Euro netto pro Jahr, berichtet „Cadena Ser“. Kaum wahrscheinlich, dass Real auf diese Forderung eingeht. Laut spanischer Medien sollen die Gehälter der Spitzenverdiener des Vereins auf einem zumindest ähnlichen Niveau liegen, um keinen Neid oder Streit unter den Stars anzufeuern. Die Zahlen dazu: Vinícius würde dort 200 Mio Euro pro Jahr kassieren und für fünf Jahre unterschreiben. Über die gesamte Vertragsdauer also eine Milliarde Euro kassieren





Vinícius Júnior Real Madrid Vertragsverlängerung Gehalt Kylian Mbappé Champions League

