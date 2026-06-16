Vin Diesel hat sich in einem Interview geäußert und betont, dass das Ende der erfolgreichen Actionreihe nicht so schnell kommen wird, wie man es sich vorgestellt hat.

Vin Diesel gibt Hoffnung für das Finale von „ Fast & Furious ”. Der Hauptdarsteller und Produzent von „ Fast & Furious 10“ hat sich in einem Interview geäußert und betont, dass das Ende der erfolgreichen Actionreihe nicht so schnell kommen wird, wie man es sich vorgestellt hat.

Vin Diesel hat sich auf die vier Worte seines Vaters bezogen, die ihn antreiben: „Beende, was du angefangen hast. ” Diese Worte seien für ihn mehr als nur Motivation, sondern ein Versprechen an sich selbst und an das Publikum. Große Geschichten entstehen nicht über Nacht und auch „Fast & Furious“ sei kein Projekt gewesen, das einfach lief. Das Team kämpfe seit 25 Jahren um jedes einzelne Bild.

Umso wichtiger sei es, das Finale nicht zu überstürzen und den Fans ein Ende zu geben, das dem langen Weg gerecht werde. Der letzte Film trägt den Titel „Fast Forever“ und soll den Abschluss der Hauptreihe bilden. Obwohl die Produktion noch nicht gestartet ist und selbst Teile der Besetzung noch kein Drehbuch gesehen haben, hält Universal weiter am geplanten Kinostart am 17. März 2028 fest.

Inhaltliche Details bleiben unter Verschluss, doch Diesel bekräftigte erneut, dass das Finale emotional treffen und den Kern der Reihe respektieren soll. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Beziehung zu den Fans, die die Reihe durch Höhen und Tiefen begleitet haben und der Grund sind, warum Aufgeben keine Option sei. In seinem Statement machte Diesel deutlich, dass Stillstand nicht das Ende bedeute, sondern dass wichtig sei, weiterzumachen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren





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Vin Diesel Fast & Furious Finale Universal Kinostart

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