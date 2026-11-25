Vin Diesel startet mit Burial Hill ein neues, günstigeres Action-Franchise. Die Dreharbeiten beginnen Anfang 2027 in Australien mit Regisseur Jamie Payne.

Vin Diesel bereitet mit dem Projekt Burial Hill eine signifikante Kehrtwende in seiner filmischen Laufbahn vor. Der Schauspieler verlässt damit die Pfade riesiger Blockbuster-Spektakel und konzentriert sich wieder auf bodenständige Action-Krimis. Dieses neue Projekt markiert einen strategischen Wechsel weg von den hochbudgetierten Fast-Furious-Produktionen hin zu einer kosteneffizienteren Filmreife.

Klassische Action ohne Blockbuster-Budget

Der Film Burial Hill bringt Diesel erstmals seit Jahren wieder mit dem Kern des klassischen Action-Genres zusammen. An der Regieposition sitzt Jamie Payne, der bekannt ist für seine Arbeit an der Serie Luther. Als Drehbuchautor konnte Vin Diesel Mike McGrale gewinnen, der bereits für das Spin-off Caine zum Franchise John Wick verantwortlich war. Diese Besetzung signalisiert einen Fokus auf handfestes Handwerk und präzises Storytelling statt auf übertriebene visuelle Effekte.

Also read HVO könnte Diesel ersetzen, aber nur wenn der Preis stimmt

Die finanzielle Struktur dieses Projekts unterscheidet sich deutlich von Diesels früheren großen Erfolgen. Das geplante Budget für Burial Hill soll sich im Bereich von sechzig bis siebzig Millionen US-Dollar bewegen. Diese Summe ist im Vergleich zu den Produktionskosten der Fast-Furious-Reihe als moderat zu betrachten und reduziert das finanzielle Risiko erheblich, falls der Film nicht zum globalen Hit wird.

Handlung und Besetzung im Detail

Die narrative Basis des Films konzentriert sich auf die Figur eines Friedhofswärters, verkörpert von Vin Diesel selbst. Die Handlung beginnt mit einer Störung der scheinbaren Ruhe, als eine junge Zeugin auf dem Friedhof Zuflucht sucht. Sie wird von korrupten Polizisten verfolgt, die ihr mit tödlicher Gewalt nachstellen.

Advertisement

Advertisement

Der Protagonist zieht es den Umgang mit den Toten vor, da er ein langes und dunkles Geheimnis in sich trägt. Um die junge Frau zu beschützen, muss er diese verborgene Vergangenheit ausgraben und sich den Problemen der Lebenden stellen. Die Prämisse erinnert an die Archetypen anderer Action-Stars, bietet Diesel jedoch die Chance, eine Rolle zu spielen, die er in dieser Form noch nie zuvor verkörpert hat.

Strategische Neuausrichtung und Produktionsplan

Dieses Projekt stellt eine bewusste Abkehr von den kommerziellen Enttäuschungen der letzten Jahre dar. Filme wie Bloodshot und Der letzte Witch Hunter zielten auf das große Blockbuster-Geschäft, konnten jedoch nicht die gewünschten Erfolge einfahren. Mit Burial Hill kehrt Vin Diesel zu einer geradlinigen Action-Form zurück, die weniger auf externe Effekte als auf die Schauspielleistung und das Drama setzt.

Produzenten sehen in diesem Ansatz erhebliches Potenzial für eine neue, etabliertere Reihe. Sollte der Film erfolgreich starten, ist die Expansion zu einem neuen Franchise geplant. Dieser Ansatz erlaubt es, regelmäßige Veröffentlichungen zu einem günstigeren Preispunkt anzubieten, was die Bindung des Publikums stärken soll. Vin Diesel ist zu diesem Zeitpunkt fünfundfünfzig Jahre alt und nutzt die Gelegenheit, sein Image als legitimer Nachfolger der klassischen Action-Größen neu zu festigen.

Kalender und zukünftige Schritte

Die konkreten Schritte für die Produktion sind bereits festgelegt. Die Verantwortlichen planen, die Dreharbeiten noch im Anfang des Jahres 2027 zu starten. Der Austragungsort für die Aufnahmen ist Australien, ein beliebter Standort für internationale Filmproduktionen. Dieser Zeitplan gibt dem Team ausreichend Vorbereitungszeit für die Inszenierung der Stunts und der atmosphärischen Settings.

Advertisement

Advertisement

Die Verbindung zum John-Wick-Team unterstreicht den Anspruch an Qualität und Stil. Mike McGrale und Jamie Payne bringen Erfahrungen aus einer der erfolgreichsten Action-Serien der jüngeren Geschichte mit. Dies gibt Anwohnern und Fans des Genres die Gewissheit, dass es sich um ein sorgfältig geplantes Projekt handelt, das die Tradition des handfesten Actionkinos würdigt.