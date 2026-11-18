Vin Diesel übernimmt die Hauptrolle in 'Burial Hill', einem neuen Actionthriller in Kooperation mit dem Team hinter 'John Wick'. Die Dreharbeiten starten Anfang 2027 in Australien.

Vin Diesel kehrt mit dem Projekt ' Burial Hill' in das klassische Actiongenre zurück. Diese Produktion markiert einen strategischen Wandel für den Schauspieler, der in den letzten Jahren oft in teueren, aber wenig erfolgreichen Blockbuster-Produktionen wie 'Bloodshot' und 'The Last Witch Hunter' zu sehen war. Jetzt arbeitet er mit Drehbuchautor Mike McGrale und Regisseur Jamie Payne zusammen, um einen geradlinigeren Actionthriller zu schaffen. Der Film soll eine Rückbesinnung auf die Wurzeln des Genres darstellen, die Diesel Mitte der 2000er-Jahre mitbegründete.

Neuer Actionthriller mit John-Wick-Kreativen

Das Team hinter 'Burial Hill' setzt auf bewährte Expertise im Bereich harter Action. Mike McGrale ist für das Drehbuch des 'John-Wick'-Spin-Offs 'Caine' verantwortlich. Dies zeigt eine klare Verbindung zum etablierten Franchise, das für seine präzise choreografierte Gewalt und stilistische Höhepunkte bekannt ist. Regisseur Jamie Payne bringt Erfahrungen aus der Serie 'Luther' in das Projekt ein. Die Kombination dieser Kreativen deutet auf einen Fokus auf intensive Sequenzen hin, die sich von den spezialeffektlastigen Projekten der Vergangenheit abheben sollen.

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Vin Diesel übernimmt die Rolle eines Friedhofswärters. Die Handlung beginnt damit, dass eine junge Zeugin, die von korrupten Polizisten verfolgt wird, auf dem Friedhof Zuflucht sucht. Dieser Friedhofswärter führt ein ruhiges Leben mit den Toten, verheimlicht jedoch ein dunkles Geheimnis. Um die junge Frau zu schützen, muss er diese verborgene Vergangenheit ausgraben. Die Prämisse ähnelt klassischen Thriller-Archetypen, bei denen ein zurückgezogener Charakter gezwungen ist, in die Gewalt der lebenden Welt einzugreifen.

Strategischer Pivot weg von teuren Blockbustern

Die Entscheidung für 'Burial Hill' entspricht einer klaren Kostenstrategie. Das Budget des Films soll sich zwischen 60 und 70 Millionen US-Dollar bewegen. Dieser Betrag ist deutlich niedriger als die Produktionskosten der 'Fast & Furious'-Reihe. Verantwortliche sehen in diesem Konzept erhebliches Potenzial. Sollte der Film erfolgreich abschneiden, ist der Ausbau zu einem neuen Franchise geplant. Dieser Ansatz erlaubt es, Risikoprojekte zu realisieren, die bei hohen Budgets finanziell schwerer zu rechtfertigen wären.

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Historisch betrachtet positioniert sich Diesel hier bewusst. Seit 2003 gilt er als einer der wichtigsten Namen des Actionkinos. Damals wurde er zusammen mit Schauspielern wie Dwayne Johnson, Jason Statham und Tony Jaa als legitimer Nachfolger für Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gehandelt. In den vergangenen Jahren entfernte er sich jedoch zunehmend von dieser Basis. Filme wie 'Bloodshot' zielten auf das große Blockbuster-Geld ab, wurden von Publikum und Kritik jedoch nicht im erhofften Maße angenommen. 'Burial Hill' stellt nun eine Rückkehr zu den Wurzeln dar.

Produktionsstart 2027 in Australien

Die Produktion ist bereits zeitlich verankert. Die Dreharbeiten zu 'Burial Hill' sind für Anfang 2027 geplant. Der Schauplatz der Handlung wird durch den Friedhof definiert, was in Australien realisiert werden soll. Diese Standortwahl bietet oft steuerliche Vorteile und spezifische visuelle Landschaften. Die Veröffentlichung des Projekts ist damit für einen Zeitpunkt nach Ende der Produktionsphase im Jahr 2027 abzusehen.

Für Fans des klassischen Actionkinos stellt dieses Projekt eine interessante Entwicklung dar. Vin Diesel hat in Filmen wie 'Babylon A.D.' oder 'Der Babynator' bereits andere Genres erkundet, diese wurden jedoch nicht als reine Actionprojekte kategorisiert. 'Burial Hill' verspricht nun eine Rückkehr zu den Elementen, die den Schauspieler einst berühmt machten. Die enge Zusammenarbeit mit dem Umfeld des 'John-Wick'-Franchises unterstützt diese Erwartungshaltung. Die Branche beobachtet nun, wie sich dieser neue Fokus in der Umsetzung zeigt.