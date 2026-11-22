Vin Diesel kehrt mit dem Thriller Burial Hill zu klassischen Action-Wurzeln zurück. Die Produktion in Australien beginnt Anfang 2027 mit einem Budget von 60 bis 70 Millionen US-Dollar.

Vin Diesel bereitet mit dem neuen Actionthriller Burial Hill eine strategische Wende in seiner Filmkarriere vor. Der 59-jährige Schauspieler kehrt nach den kommerziellen Rückschlägen von Bloodshot und Der letzte Hexenjäger zu seinen Wurzeln zurück und etabliert mit diesem Projekt ein potenziell neues, kostengünstigeres Franchise neben der bereits etablierten Fast-&-Furious-Reihe. Die Produktion mit einem Budget zwischen 60 und 70 Millionen US-Dollar beginnt noch Anfang 2027 in Australien.

Neue Zusammenarbeit mit Drehbuchautor und Regisseur

Diesel arbeitet bei diesem Vorhaben eng mit dem Drehbuchautor Mike McGrale und dem Regisseur Jamie Payne zusammen. McGrale ist bereits für das Skript zum John-Wick-Spinoff Caine verantwortlich, während Payne durch seine Arbeit an der Serie Luther bekannt wurde. Diese Kombination aus erfahrenem Drehbuchschreiber und filmischem Gestalter soll sicherstellen, dass der Film die Erwartungen an einen klassischen Actiontitel erfüllt.

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Handlung um Friedhofswärter mit dunklem Geheimnis

Die Geschichte konzentriert sich auf die Figur eines Friedhofswärters, dargestellt von Vin Diesel, dessen ruhiger Alltag durch unerwartete Ereignisse gestört wird. Eine junge Zeugin sucht Schutz auf dem Friedhof, während sie von korrupten Polizisten verfolgt wird. Der Wärter, der das Leben den Toten vorzieht, muss seine eigene dunkle Vergangenheit ausgraben, um das Mädchen zu schützen.

Budgetvergleich und Franchise-Potenzial

Die Produzenten sehen in Burial Hill erhebliches Potenzial für eine neue Filmreihe, die finanziell deutlich leichter zu stemmen ist als die Fast-&-Furious-Blockbuster. Dieses Modell könnte die Karriere des Schauspielers stabilisieren, nachdem seine jüngeren Versuche im Superhelden-Genre nicht den erhofften Erfolg brachten. Die Strategie zielt darauf ab, mit moderateren Kosten ein solides Einspielergebnis zu erzielen.

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Kritik an der Bekanntheit der Prämisse

Einige Zuschauer und Kritiker bemängeln, dass die Handlung und das Setting an bekannte Filme mit Jason Statham erinnern könnten. Allerdings betont Diesel, dass er solche direkten Action-Thriller in dieser spezifischen Form noch nie gedreht hat. Werke wie Babylon A.D. oder Der Babynator fallen in andere Genres und lassen sich nicht mit dieser neuen Produktion vergleichen.

Produktionsplan und Dreharbeiten in Australien

Die Verantwortlichen planen fest für Anfang 2027 mit den Dreharbeiten in Australien zu beginnen. Diese Entscheidung dient nicht nur logistischen Zwecken, sondern soll auch den lokalen Produktionsstandort nutzen. Die Fans dürfen sich auf eine Rückbesinnung auf geradlinige Action und eine neue Rolle für Vin Diesel freuen, die von der Industrie mit Spannung erwartet wird.