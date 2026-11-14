Vin Diesel Training für Fast & Furious 11 oder The Last Witch Hunter 2

Vin Diesel zeigt sich in extremer Fitness. Experten sehen Anzeichen für die Dreharbeiten zu Fast & Furious 11 oder The Last Witch Hunter 2. Analyse der Gerüchte.

Der US-amerikanische Action-Star Vin Diesel bereitet sich aktuell auf eine neue filmische Herausforderung vor. Seine jüngsten, von ihm selbst geteilten Bilder eines intensiven Trainingsprogramms deuten auf die bevorstehenden Dreharbeiten für ein großes Kino-Projekt hin. Die spektakuläre körperliche Transformation des 59-jährigen Schauspielers hat die Aufmerksamkeit der Medien und der Fans wieder auf ihn gelenkt, da er in letzter Zeit muskulöser denn je erscheint.

Intensives Training für Filmproduktion

Diesel hat auf seiner Instagram-Seite neue Fotos von sich veröffentlicht, die ihn bei schweißtreibenden Arbeitseinheiten zeigen. Diese visuellen Hinweise werden in der Branche traditionell als indirekter Bestätigung für den Beginn der Produktion eines Films gewertet. Angesichts seiner bisherigen Karrierepfade ist die Spekulation darüber, welches Projekt er gerade filmt, bereits im Gange, da keine aktuellen Filme in naher Zukunft einen Kinostart planen.

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Die intensive Vorbereitung ist notwendig, um den physischen Anforderungen eines Action-Blockbusters gerecht zu werden. Die Veröffentlichung solcher Bilder dient oft auch der Markenpflege und der Aufrechterhaltung der Erwartungshaltung bei den Zuschauern. Für Vin Diesel ist dies eine bewährte Strategie, um das Interesse an seinen zukünftigen Projekten wach zu halten.

Situation bei Fast & Furious 11

Die Situation rund um den zehnten Teil der Fast-&-Furious-Reihe war von Spannungen geprägt. Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen des vorherigen Films gab es zwischen Universal Pictures und Vin Diesel Unstimmigkeiten bezüglich der Ausrichtung und des Budgets des geplanten Finales. Diesel hat versichert, dass diese Differenzen beigelegt sind, doch konkrete Informationen fehlen bis heute.

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Es ist derzeit weder ein fertiges Drehbuch noch ein bestätigter Regisseur für den elften Teil der Serie bekannt. Zeitweise deutete der Schauspieler an, selbst die Regie führen zu wollen, was jedoch bisher nicht bestätigt wurde. Auch andere Stars der Franchise wissen nichts über den aktuellen Stand der Vorproduktion, was eine Auswertung dieses Projekts als Hauptgrund für sein Training unwahrscheinlich macht.

The Last Witch Hunter 2 als möglicher Kandidat

Eine der plausibelsten Optionen für den Einsatz von Vin Diesel ist das Fantasy-Remake The Last Witch Hunter 2. Obwohl der erste Film 2015 kaum ein breites Publikum fand, hat er sich unter Fans leicht trashiger Unterhaltung einen gewissen Kultstatus erarbeitet. Der Film gilt heute als echtes Guilty Pleasure und bietet Potenzial für eine Fortsetzung.

Erstaunlicherweise hat Diesel vor einer Woche bereits Bilder mit der Aufschrift "Etwas Altes braut sich zusammen" gepostet. In diesen Aufnahmen trug er eine Maske, deren Look unverkennbar an seine Rolle des Hexenjägers Kaulder erinnerte. Neben ihm war eine ungenannte Schauspielerin zu sehen, die eine Hexe darstellte und ähnliches Make-up sowie Kostüm trug.

Zwar könnte es sich bei den maskierten Personen auch um Halloween-Kostüme gehandelt haben, da Diesels Partnerin Paloma Jiménez der Frau auf den Fotos ähnelt. Die Ähnlichkeit der Kostüme und das thematische Statement legen jedoch nahe, dass es sich um Kostümproben während der Vorproduktion zu The Last Witch Hunter 2 handelte.

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Michael Caine und weitere Projekte

Der Fantasy-Epos an dem der Schauspieler arbeitet, scheint unter Zeitdruck zu entstehen. Vin Diesel möchte den britischen Schauspieler Michael Caine aus dem Ruhestand zurückholen, um in dem Sequel mitzuwirken. Dies unterstreicht die Bedeutung, die Diesel diesem Projekt beimisst, und erklärt möglicherweise die intensive körperliche Vorbereitung.

Andere Projekte wie xXx 4 befinden sich angeblich in der Vorproduktion, dürften aber noch in einer frühen Phase stecken. Riddick: Furya könnte ebenfalls Dreharbeiten haben, doch die Hinweise deuten stärker auf das Fantasy-Projekt hin. Die Kombination aus dem intensiven Training und den früheren social-media-Posts bildet ein konsistentes Bild für die kommende Produktion.

In der Welt der Stars sind drei Jahre eine ziemlich lange Zeitspanne. Während manche Projekte in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichen und wieder verschwinden, befindet sich bei Vin Diesel aktuell kaum ein Projekt in der Nähe einer baldigen Kino-Veröffentlichung. Seine neue körperliche Verfassung ist daher ein starker Indikator für den Start einer bedeutenden Produktion.