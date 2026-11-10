Vin Diesel Training: Hinweise auf Fast & Furious 11 oder The Last Witch Hunter 2

Vin Diesel postet neue Trainingsbilder. Die Spekulationen über die nächsten Dreharbeiten konzentrieren sich auf Fast & Furious 11 und The Last Witch Hunter 2.

Vin Diesel hat seine Fans erneut mit intensiven Aufnahmen aus dem Fitnessstudio überrascht. Der 59-jährige Schauspieler veröffentlichte neue Bilder von seinem schweißtreibenden Training auf der sozialen Plattform Instagram. Diese visuellen Signale deuten in der Filmindustrie traditionell darauf hin, dass baldige Dreharbeiten für ein großes Projekt bevorstehen. Die große Frage bleibt jedoch, für welchen konkreten Film sich der Actionstar aktuell in Form bringt.

Unsichere Lage bei Fast & Furious 11

Die Situation rund um den elften Teil der Fast-and-Furious-Reihe ist nach wie vor sehr unklar. Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen des zehnten Teils kam es zwischen Universal Pictures und Vin Diesel zu Unstimmigkeiten bezüglich der Ausrichtung und des Budgets für das Finale der Saga. Obwohl Diesel versichert hat, diese Differenzen beigelegt zu haben, gibt es bis heute weder ein fertiges Drehbuch noch einen bestätigten Regisseur. Daher kann man mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass die aktuellen Trainingsbilder direkt mit den Dreharbeiten zu Fast & Furious 11 zusammenhängen.

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Mögliche Projekte xXx 4 und Riddick Furya

Auch andere geplante Projekte scheinen nicht der unmittelbare Auslöser für das aktuelle Training zu sein. Der Fantasy-Actionfilm xXx 4 befindet sich angeblich zwar in Arbeit, doch dürfte er sich noch in einer frühen Phase der Vorproduktion befinden. Eine weitere Möglichkeit wären Nachdrehs zu Riddick: Furya. Dieser Film gilt als Guilty Pleasure für Fans leicht trashiger Unterhaltung, obwohl er seinerzeit kaum ein breites Publikum fand. Die Produktionsdetails dazu sind jedoch ebenfalls nicht konkret genug, um eine direkte Verbindung zum aktuellen Intensivtraining herzustellen.

The Last Witch Hunter 2 als wahrscheinlichste Option

Die plausibelste Erklärung für Diesels körperliche Vorbereitung liegt in der Rückkehr als Hexenjäger Kaulder in The Last Witch Hunter 2. Bereits vor einer Woche postete der Schauspieler Bilder mit der caption "Etwas Altes braut sich zusammen". In diesen Aufnahmen war sein Look in der Maske unverkennbar. Auch das Make-up und Kostüm einer ungenannten Schauspielerin, die eine Hexe spielen könnte, deuten stark auf Kostümproben während der Vorproduktion hin. Dies passt genau zum Zeitplan für ein mögliches Sequel.

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Konkrete Hinweise und Produktionsebene

Die visuellen Beweise aus den früheren Posts unterstützen die Theorie eines Starts für The Last Witch Hunter 2. Diesel hat bereits erwähnt, dass er Michael Caine aus dem Ruhestand zurückholen möchte, um an diesem Fantasy-Epos zu arbeiten. Diese Ambition zeigt, dass das Projekt drängt und aktiv vorangetrieben wird. Die Kombination aus dem spezifischen Masken-Look und den Kostümtests macht diesen Film zur wahrscheinlichsten Quelle für das aktuelle Bodybuilding des Stars.

Lange Wartezeiten im Blockbuster-Geschäft

In der Welt der großen Blockbuster sind drei Jahre eine ziemlich lange Zeitspanne. Viele Filme erleben in diesem Zeitraum ihren Höhepunkt und fallen dann wieder in die Bedeutungslosigkeit. Obwohl Diesel mehrere Projekte in Arbeit hat, befindet sich aktuell kaum eines davon in der Nähe einer baldigen Kino-Veröffentlichung. Die Lücken zwischen den Veröffentlichungen werden zunehmend größer, was die Unsicherheit bei den Fans und der Presse erhöht.

Zukünftige Entwicklungen abwarten

Bis offizielle Ankündigungen erfolgen, bleiben Spekulationen das einzige Mittel, um die Zukunft von Diesals Karriere zu verfolgen. Die Industrie beobachtet weiterhin, ob sich die genannten Projekte wirklich realisieren lassen. Insbesondere die Klärung der Verhältnisse bei Universal Pictures und Fast & Furious 11 wird entscheidend sein. Bis dahin dient das aktuelle Training als indirektes Signal für die andauernde Präsenz des Stars in Hollywood.