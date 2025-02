Vince Neils Privatjet kollidiert am Flughafen Scottsdale

Der Privatjet von Mötley Crüe-Star Vince Neil war am Montag in Arizona in einen Unfall verwickelt. Der Vorfall ereignete sich am Scottsdale Municipal Airport. Vince Neil war zu dem Zeitpunkt des Unfalls nicht an Bord des Flugzeugs. An Bord waren zwei Piloten und zwei Passagiere, darunter Neils Lebensgefährtin und eine Freundin. Ein Pilot soll ums Leben gekommen sein. Die anderen Insassen des Flugzeugs wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Mötley Crüe -Star Vince Neil s Privatjet war am Montag in Arizona in einen Unfall verwickelt. Der Vorfall ereignete sich am Scottsdale Municipal Airport . Vince Neil war zu dem Zeitpunkt des Unfalls nicht an Bord des Flugzeugs. An Bord waren zwei Piloten und zwei Passagiere, darunter Neils Lebensgefährtin und eine Freundin.

Die Band bestätigte in den sozialen Medien den Unfall: „Aus derzeit unbekannten Gründen kam das Flugzeug von der Landebahn ab und kollidierte mit einem anderen geparkten Flugzeug.“ Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar, da die Ermittlungen laufen. Ein Pilot soll ums Leben gekommen sein. Die anderen Insassen des Flugzeugs wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neils Lebensgefährtin und ihre Freundin überlebten den Unfall, wie Medienberichten zufolge auskresto. Die Band Mötley Crüe äußerte sich in einer Erklärung auf X, dass sie sich an den Bemühungen beteiligen werde, der Familie zu helfen. Nach Angaben von US-Medien unter Berufung auf die Behörden, kam der Learjet 35A, der Vince Neil gehört, aus Austin, Texas, an, als er von der Landebahn abkam und mit einer geparkten Gulfstream zusammenstieß. Den Berichten zufolge fiel das linke Hauptfahrwerk des Learjets bei der Landung aus. Vince Neil wünschte allen Beteiligten gute Besserung und dankte den Einsatzkräften für ihre Hilfe.





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mötley Crüe Vince Neil Flugzeugunfall Scottsdale Municipal Airport Arizona

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vince Neils Privatjet kollidiert in Arizona mit einem anderen Flugzeug - Eine Person stirbtDer Privatjet von Mötley Crüe-Star Vince Neil war am Montag in Arizona in einen Unfall verwickelt, bei dem eine Person ums Leben kam. Der Unfall ereignete sich auf dem Scottsdale Municipal Airport, als das Flugzeug von der Landebahn abkam und mit einem geparkten Flugzeug kollidierte. Vince Neil befand sich zu dem Zeitpunkt nicht an Bord.

Weiterlesen »

Reise im Privatjet: Kylie Jenner fliegt den Bränden in Los Angeles davonMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Kendall und Kylie Jenner Genießen Luxusurlaub in Aspen - Kritik an Kylies Privatjet-NutzungKendall und Kylie Jenner genießen einen glamourösen Winterurlaub in Aspen. Die Schwestern teilen ihre stylischen Outfits und Pistenabenteuer auf Instagram. Doch Kylies häufige Nutzung eines privaten Jets sorgt für Kritik, besonders im Angesicht der Waldbrände in Kalifornien.

Weiterlesen »

Sechs Menschen an Bord: Privatjet stürzt über Wohngebiet in Philadelphia abZwei Tage nach dem Absturz eines Passagierjets in Washington beunruhigt der nächste Flugzeugcrash die USA. Über einem Wohngebiet von Philadelphia geht ein Privatflugzeug nach einer Explosion nieder. Auch Wohnhäuser sollen zerstört sein. Sechs Insassen waren an Bord.

Weiterlesen »

Privatjet stürzt in belebtem Gebiet Philadelphias ab - Todesopfer erwartetEin Privatjet mit medizinischem Transport ist in Philadelphia in einem belebten Gebiet abgestürzt. Alle Insassen waren Mexikaner. Die Behörden gehen von Todesopfern aus.

Weiterlesen »

Privatjet stürzt in Philadelphia ab - Todesopfer erwartetEin Privatjet ist in einem belebten Gebiet von Philadelphia abgestürzt. Das Flugzeug war mit sechs Menschen an Bord und es werden Todesopfer erwartet. Alle Insassen waren Mexikaner.

Weiterlesen »