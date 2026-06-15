Vince Staples präsentiert "Cry Baby" - ein provokantes Album zwischen US‑Nihilismus und garagenpokeriger Klangkunst

Vince Staples' neues Album "Cry Baby" verbindet provokante Bildsprache, kritischen gesellschaftlichen Kommentar und überraschende europäisch anmutende Garagen‑Punk‑Klänge zu einem ambitionierten Hip‑Hop‑Werk, das die Grenzen des Genres neu definiert.

Vince Staples hat sein bislang ambitioniertestes Werk vorgestellt: Das neue Album " Cry Baby ". Darin verknüpft er den gesellschaftlichen Nihilismus der USA mit einer kunstvollen Musiksprache, die sowohl provokante Bildhaftigkeit als auch eine dunkle Humor­igkeit transportiert.

Das Cover zeigt ein greifendes pinkes Baby mit einer einzelnen blonden Haarsträhne, das in einer Windel aus der US-Flagge steckt - ein Bild, das unweigerlich an das aufblasbare Trump‑Baby erinnert, das bei einigen Anti‑Trump‑Demonstrationen zu sehen war. Im Inneren des Albums wird diese Symbolik kontinuierlich aufgegriffen: Die erste Single "Black Berry Marmalade" wird von einem Videoclip begleitet, der aus der Ich‑Perspektive eines Ego‑Shooters gedreht ist.

Vince Staples wird auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants erschossen, während hunderte Gäste des Diners bereits tot dastehen. Das immer wiederkehrende Mantra "Promise me, you won't gun me down" durchdringt den Track, und das Video endet wieder dort, wo es begann - mit dem Suizid des Schützen und einem Zitat von Martin Luther King Jr.: "Die Frage ist also nicht, ob wir Extremisten sein werden, sondern welche Art von Extremisten wir sein werden.

" Dieser visuelle und lyrische Rahmen legt die Grundstimmung des gesamten Albums fest. Im Vergleich zu seinen Vorgängern wirkt Staples weniger extravagant als Tyler, the Creator, mit dem er bereits zusammengearbeitet hat, und weniger ikonisch als Kendrick Lamar, dem er häufig gegenübergestellt wird. Mit 32 Jahren hat er bereits mehrere Alben veröffentlicht und bereitet sich nun auf die Premiere einer eigenen Netflix‑Serie vor, die schlicht "The Vince Staples Show" heißt.

Wer das neue Album im Kontext erleben will, sollte zunächst die erste Folge dieser Serie ansehen und anschließend den frühen Hit "Norf Norf" aus dem Jahr 2015 wiederholen. Dort wird deutlich, wie sich seine künstlerische Stimme zwischen der rohen Hip‑Hop‑Glaubwürdigkeit und den Anforderungen des US‑Showbusiness bewegt - ein Spannungsfeld, das den Hintergrund für "Cry Baby" liefert.

Der Sound des Albums überrascht durch den Mix aus verzerrten Bassgitarrenriffs, dumpfen Beats und einem Hauch europäischer Garagen‑Punk‑Ästhetik, die an die britischen Sleaford Mods erinnert. Auf dem zweiten Track "Go! Go! Gorilla" ist das Nachschlagen der E‑Bass‑Saiten deutlich zu hören, während die Produktion hochglanzpoliert ist und den industriellen Standard erfüllt.

Im Track "Big Bad Wolf" werden Zeilen aus Slick Ricks Klassiker "Children's Story" gescratched, was die Verbindung von historischer Hip‑Hop‑Kultur zu Staples' modernem, provokativem Storytelling unterstreicht. Das Finale des Albums, "7 In The Morning", schildert eine morgendliche Szene, in der Marines-Märsche aus den Fenstern dringen und der Refrain den Rhythmus "Left, Left, Left/Right Left" wiederholt. Hier schwankt die Musik zwischen Maschinengewehr‑ähnlichen Sounds und einem psychedelischen Gitarren‑Jam, das an Jimi Hendrix erinnert.

Nach dem ersten Hören erscheinen die Themen vertraut{,} doch die Kombination aus Flow, Klang und gesellschaftlicher Kritik wirkt nach und nach explosiv und lässt den Hörer das Werk erneut durchdringen. Insgesamt ist "Cry Baby" mehr als die Summe seiner Teile: Es verbindet provokative Bildsprache, ironischen Humor und eine kritische Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen US‑Gesellschaft zu einem eindringlichen Kunstwerk. Vince Staples bleibt dabei weder ein reines Nischental sondern auch kein überkommerzialisiertes Hip‑Hop‑Klischee.

Er fordert den Hörer heraus, die dargestellten Bilder selbst zu reflektieren, ohne dabei in undurchsichtige Tiefen abzutauchen. Die Produktion ist teuer, aber bewusst rau, sodass die gekonnten Samples und das knirschende Bassgitarre‑Geräusch authentisch bleiben. Das Ergebnis ist ein Album, das sowohl musikalisch als auch inhaltlich neue Wege beschreitet und dabei die Grenzen des Genres neu definiert.





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Vince Staples Cry Baby Hip‑Hop Gesellschaftskritik Musikproduktion

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