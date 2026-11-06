Vincent Kompany Genesung: Fortschritte vor Länderspielpause

Vincent Kompany macht positive Fortschritte nach seiner Hirnhautentzündung. Sein Vertreter Aaron Danks gibt Updates zur Genesung. Keine festen Termine für das Comeback.

Der FC Bayern München verzeichnet positive Entwicklungen im Gesundheitszustand von Cheftrainer Vincent Kompany. Zwei Wochen nach seinem plötzlichen Kollaps auf dem Trainingsgelände zeigt sich eine klare Besserung des 40-jährigen Belgiers. Der Trainer wurde ursprünglich wegen einer Hirnhautreizung in ein Münchener Krankenhaus eingewiesen, wo er sich zunächst einer strikten Erholungsphase unterzog.

Medizinische Besserung und Kontaktaufnahme

Vincent Kompany befindet sich aktuell auf einem guten Weg der Genesung. Sein Vertreter Aaron Danks bestätigte in jüngsten Telefongesprächen eine positive Entwicklung. Der 43-jährige Betreuer gab an, dass der Trainer sich gut fühlt und die Genesung voranschreitet. Sportvorstand Max Eberl hatte diese Tendenz zur Besserung bereits in vorherigen Statements angedeutet, was nun durch die offiziellen Vertreter bestätigt wird.

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Kein festes Comeback-Datum vorab

Aaron Danks erklärte gegenüber der BILD-Zeitung, dass es aktuell keinen festen Zeitpunkt oder ein konkretes Datum für die Rückkehr ins Training gibt. Dennoch wird die anstehende Länderspielpause, die vom 9. bis 17. November dauert, als entscheidender Faktor für die weitere Planung angesehen. Danks betonte, dass diese Phase genutzt wird, um den Gesundheitsstatus neu zu bewerten und die Bereitschaft für die Rückkehr ins Berufsleben zu prüfen.

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Vorsichtspolitik und Risikovermeidung

Die Führungsebene um den FC Bayern München hat sich gegen jeglichen Druck auf den Cheftrainer entschieden. Der Klub möchte keinerlei Risiken eingehen, die die langfristige Genesung gefährden könnten. Kompany soll sich erst dann wieder intensiver mit seiner Trainerarbeit auseinandersetzen, wenn er sich absolut fit fühlt. Erst danach ist ein schrittweiser Wiedereinstieg auf dem Trainingsgelände geplant.

Rolle der Assistenztrainer und Familie

Während der Abwesenheit von Kompany liegt das Kommando bei den Assistenztrainern Aaron Danks, René Maric, Floribert N'Galula und Daniel Fradley. Diese Gruppe führt die Mannschaft durch die laufenden Spiele, einschließlich des Auswärtsturms in Mainz am Samstag im Rahmen der Bundesliga. Die Mitarbeiter des Klubs waren angehalten, Gespräche über Fußball zu vermeiden, damit sich der 40-Jährige vollständig auf seine Genesung konzentrieren kann. Die Geschwindigkeit der Rückkehr hängt allein von seinem individuellen Gesundheitsverlauf ab.