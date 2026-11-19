Nach seiner Genesung von der Hirnhautreizung kehrt Vincent Kompany an die Seitenlinie zurück. Der FC Bayern München Trainer blickt positiv auf die Erkrankung.

Vincent Kompany stand nach vierwöchiger Pause erstmals wieder vor den Mikrofonen an der Säbener Straße. Der 40-jährige Trainer des FC Bayern München zeigte sich nach seiner medikamentösen Behandlung und dem Krankenhaus-Aufenthalt voller Energie und Lebensfreude bei seiner Pressekonferenz.

Emotionale Rückkehr an die Seitenlinie

Die Rückkehr des Belgiers löste eine besondere Stimmung im Raum aus, da zahlreiche Journalisten versammelt waren, um seinen Gesundheitszustand zu erfragen. Kompany betrat den Raum durch die Tür der Profi-Kantine und begrüßte die Anwesenden laut mit einem freundlichen Servus, was sofort seine gute Verfassung unterstrich. Der Double-Coach stieg locker die drei Stufen zum Podium hoch, despite des Armschlauchs an seiner verletzten Schulter. Max Eberl, der Sportvorstand des Vereins, kommentierte die vollgepackte Pressekonferenz mit den Worten, dass er sich eine solche Resonanz kaum vorgestellt habe, was die Bedeutung der Nachricht für die Öffentlichkeit verdeutlichte.

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Medizinische Diagnose und Genesungsverlauf

Kompany gab zu Beginn der Veranstaltung zu, dass die Situation für ihn zunächst sehr intensiv war, er jedoch dankbar für die Unterstützung war. Vor vier Wochen war der Trainer am Freitagnachmittag während der U23-Trainingseinheit an der Säbener Straße kollabiert. Der Notarzt wurde per Helikopter nach München geflogen, bevor Kompany im Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Ärzte diagnostizierten dort eine Hirnhautreizung als Folge eines verschleppten Virus-Infekts, der sich über Wochen zog. Kompany betonte, dass er sich im Oktober und November möglicherweise nicht ausreichend auf seinen Körper verlassen habe, was zu diesem Schock-Erlebnis führte.

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Positive Testergebnisse und Ausblick

Trotz der Schwere des Vorfalls fielen die medizinischen Befunde überraschend positiv aus. Der Trainer erklärte, dass er sich aktuell sehr gesund fühle und die Tests kein Anzeichen für eine gefährliche Hirnhautentzündung oder andere schwerwiegende Erkrankungen zeigten. Er nutzte die Zwangspause, um die Mannschaft und den Stab aus einer neuen Perspektive zu betrachten, was er als lernend empfand. Nach zwei Wochen Fußball-Verbot und sechs Tagen im Krankenhaus ist er nun wieder voll integrativer Bestandteil des Teams.

Nächstes Spiel gegen den Kölner FC

Die praktische Prüfung seines Trainingszustands erfolgt nun unmittelbar. Nachdem Kompany die Profi-Trainingseinheiten bereits vier Tage lang geleitet hatte, sitzt er am Freitagabend bei der Partie gegen den 1. FC Köln erstmals wieder auf der Trainerbank. Das Spiel findet um 20:30 Uhr statt und wird im Free-TV auf Sky übertragen. Die Rückkehr des Coaches markiert den Beginn einer neuen Phase in der Saisonvorbereitung und dem laufenden Spielbetrieb der Bundesliga.