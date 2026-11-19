Bayern-Coach Vincent Kompany kehrt nach vier Wochen zurück und erklärt seine Gesundheit. Der Bundesliga-Trainer trifft am Freitag auf Köln und führt das Training.

Der 40-jährige Trainer Vincent Kompany steht erstmals nach seinem Zusammenbruch vor vier Wochen wieder vor den Mikrofonen an der Säbener Straße. Der Belgier hatte sich einer medikamentösen Behandlung seiner Hirnhautreizung unterzogen und kehrte nun zur Freude der Presse in den Profikader zurück. Dies geschah einen Tag vor dem wichtigen Bundesliga -Spiel gegen den 1. FC Köln.

Kompanys freudige Rückkehr zum Training

Als Vincent Kompany durch die Tür der Profi-Kantine ins Presse-Stüberl am Trainingsgelände trat, rief er laut Servus. Er ging locker die drei Stufen zum Pressepodest hoch und hüpfte diese hinauf, obwohl er eine Armschlinge trug. Der Double-Coach wirkte voller Tatendrang und strahlte bei seiner Ankunft. Alle Journalisten wollten wissen, wie es ihm nach der schweren Zeit geht, die mit einem Notarzteinsatz und einem Abtransport im Rettungswagen begann.

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Max Eberls Begrüßung und Medieninteresse

Max Eberl, der 53-jährige Sportvorstand des FC Bayern München, ging als Nächster zu den Mikrofonen. Er blickte in den komplett gefüllten Journalisten-Raum und sagte zu Vinnie, so voll war es noch nie. Vincent Kompany antwortete darauf und meinte, er sei auch noch nie so froh gewesen, wieder da zu sein. Die ansonsten oft lästige Pressekonferenz wurde zu einer richtigen Freude für den Trainer, der bei jeder Aussage grinste und sogar von seiner Wasserflasche schluckte.

Diagnose und Genesungsverlauf der Erkrankung

Vor vier Wochen war Vincent Kompany am Freitagnachmittag zu Beginn des U23-Trainings an der Säbener Straße zusammengebrochen. Der Notarzt wurde per Helikopter eingeflogen, und der Trainer wurde in eine Münchner Klinik gefahren. Dort dauerten die Untersuchungen mehrere Tage, um die Ursache für den Kollaps genau zu bestimmen. Am Ende diagnostizierten die Ärzte eine Hirnhautreizung als Folge eines verschleppten Virus-Infekts.

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Der Coach erklärte, dass er einfach krank war, wie es wahrscheinlich jedem im Oktober oder November passieren kann. Er gab zu, dass er vielleicht nicht genügend auf seinen Körper gehört hatte. Die Folgen daraus waren eine Konsequenz davon, aber nicht etwas Großes oder Besonderes. Trotzdem war es ein Schock für ihn. Alle darauffolgenden Tests waren sehr positiv, sodass er sich als sehr gesund beschreibt. Er hatte mit seiner Meningismus-Gluk im Unglück, da keine schwerwiegendere Meningitis vorlag.

Ausblick auf das Spiel gegen Köln

Vincent Kompany nutzte die Zeit der Ruhe, um die Mannschaft aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Er analysierte seinen Trainerstab und seine Kollegen, wie sie die Situation lösten und arbeiteten. Trotz der Verletzung an der Schulter, mit der er nicht viel machen konnte, geht es ihm jetzt wieder gut. Er fühlt sich sehr gut und ist glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein.

Nachdem er die vergangenen vier Tage das Profi-Training leiten konnte, nimmt er am Freitag um 20.30 Uhr beim Bundesliga-Heimspiel gegen Köln wieder seinen Platz auf der Trainerbank ein. Das Spiel wird im Fernsehen von Sky übertragen und markiert sein offizielles Comeback im professionellen Spielbetrieb.