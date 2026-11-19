Bayern-Trainer Vincent Kompany kehrt nach seinem medizinischen Notfall am 23. Oktober zur Bundesliga-Spielleitung zurück. Sein erstes Spiel ist am Freitag gegen den 1. FC Köln.

Der FC Bayern München hat die Rückkehr von Trainer Vincent Kompany zur offiziellen Spielleitung für das anstehende Bundesliga -Heimspiel gegen den 1. FC Köln bestätigt. Der 40-jährige belgische Coach wird nach seiner schweren gesundheitlichen Krise wieder auf der Bank Platz nehmen und sein Team in der Heimspielserie anführen.

Medizinischer Notfall am 23. Oktober

Vincent Kompany wird am Freitag, dem 20.30 Uhr angesetztem Spiel, erstmals öffentlich über die belastenden Wochen seiner Karriere sprechen. Das Treffen findet während einer Pressekonferenz um 10 Uhr vor dem Spiel in Köln statt, um einen transparenten Einblick in die Umstände seines plötzlichen Zusammenbruchs zu geben.

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Details zu Kompanys Genesungsweg

Der Vorfall ereignete sich am 23. Oktober auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München. Kompany brach plötzlich zusammen, woraufhin der Notarzt mit Hubschrauber-Einsatz nach München geflogen wurde, um unmittelbare medizinische Hilfe zu leisten. Seine Verletzungen umfassten eine Hirnhautreizung sowie einen Ausfall der linken Schulter.

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Rückkehr in den Bundesliga-Alltag

Nach seiner Behandlung in einer Münchner Klinik und der anschließenden Genesungsphase steigt Vincent Kompany nun wieder ins geschäftliche Training ein. Die Bundesliga-Begegnung gegen Köln stellt die erste große Herausforderung nach seiner Abwesenheit dar und wird live auf Sky sowie im Live-Ticker übertragen.

Situation um Star-Jamal Musiala

Neben der Besprechung seiner eigenen Genesung und des bevorstehenden Spiels wird der belgische Trainer auch Themen wie die aktuelle Verfassung von Sorgen-Star Jamal Musiala ansprechen. Die Pressekonferenz dient dazu, alle offenen Fragen zur Mannschaftssituation und zur sportlichen Ausrichtung zu klären.