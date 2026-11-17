Vincent Kompany ist nach seiner Krankheit zurück im Trainingsalltag von Bayern München. Der Cheftrainer wird am Freitag gegen den 1. FC Köln wieder an der Seitenlinie stehen.

Vincent Kompany hat am Montagnachmittag erstmals wieder den Trainingsplatz an der Säbener Straße betreten. Dies geschah unweit der Stelle, wo er am 23. Oktober während einer Beobachtung des Amateurtrainings kollabierte. Der 40-jährige belgische Cheftrainer hat nach mehrwöchiger Krankheitspause nun seinen schrittweisen Wiedereinstieg in den Profibetrieb begonnen.

Vincent Kompanys medizinischer Heilungsverlauf

Die Gesundheit von Vincent Kompany war nach dem Vorfall im Oktober lange Zeit unklar und für alle Beteiligten ein großer Schock. Im Krankenhaus wurde der Belgier mehrere Tage eingehend untersucht, wobei am Ende eine Hirnhautreizung diagnostiziert wurde. Nach der Entlassung erhielt Kompany strikte Ruhe verordnet, damit sein Körper vollständig regenerieren konnte. Jetzt scheint er wieder voll fit und bereit für die Aufgaben im Profiteam.

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Strukturierter Trainingsplan für das Comeback

Der Wiedereinstieg folgt einem detaillierten Zeitplan, der am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils eine Trainingseinheit an der Säbener Straße vorsieht. Nach und nach werden auch die Nationalspieler wieder in den Trainingsalltag integriert. Vincent Kompany soll nach aktuellem Stand wieder komplett dabei sein und die Einheiten leiten. Am Donnerstag morgens findet die reguläre Spieltags-Pressekonferenz statt, bei der der Trainer erstmals seit seinem Zusammenbruch Rede und Antwort steht.

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Auftritt in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln

Nach der Pressekonferenz steigt am Donnerstag das Abschlusstraining mit dem gesamten Team. Bayern München geht davon aus, dass Vincent Kompany das normale Programm vor Spielen wieder komplett durchzieht. Freitag wäre dann morgens das Anschwitz-Training vorgesehen, bevor das Team ins Tageshotel fährt. Abends spielt Bayern dann zu Hause in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln. Es wäre das erste Spiel seit dem 2:2 gegen Arsenal in der Champions League am 21. Oktober, bei dem Vincent Kompany wieder an der Seitenlinie steht.

Ärztliche Betreuung und Rolle von Aaron Danks

Vincent Kompany versprüht aktuell wieder ganz viel gute Laune, bleibt aber weiterhin eng von den Bayern-Ärzten betreut. Dies gilt auch für seine ausgekugelte Schulter, die noch nicht vollständig geheilt ist. Sollte er signalisieren, dass er es doch noch etwas ruhiger angehen will, könnte er jederzeit auch nochmal etwas kürzertreten im Comeback-Plan. In diesem Fall würde wie schon in den letzten Wochen Co-Trainer Aaron Danks bereitstehen, um die Aufgaben am Platz zu übernehmen.