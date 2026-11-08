Vincent Kompany kehrt bald zum FC Bayern München Training zurück

FC Bayern München Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigt: Trainer Vincent Kompany wird nach der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen.

Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern München, hat signalisiert, dass sich Vincent Kompany, der Chefcoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters, bereits in absehbarer Zeit wieder in den Trainingsalltag einfügen wird. Der 37-Jährige ist vor gut zwei Wochen während einer Sitzung an der Säbener Straße in München zusammengebrochen und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden, um medizinisch versorgt zu werden.

Medizinische Diagnose und Vertretung

Die Ärzte im Krankenhaus stellten nach der Untersuchung eine Hirnhautreizung fest, was zu einer vorübergehenden Auszeit des Trainers führte. Während dieser Phase übernahm der Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung an der Seitenlinie und vertrat Kompany, wobei er laut Hoeneß zwölf Stunden am Tag sechs Tage in der Woche arbeitete, was als extrem anstrengend beschrieben wurde, um den laufenden Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

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Stellungnahme des Sportvorstands

Sportvorstand Max Eberl hatte kurz nach der Diagnose betont, dass es sich um eine allgemeine Krankheit handelt, die jeden treffen kann, und erklärte explizit, dass dies nichts mit dem hohen Druck zu tun hat, unter dem der FC Bayern München in der Bundesliga spielt. Diese klare Abgrenzung sollte verhindern, dass spekulative Berichterstattungen über die Ursachen der Erkrankung entstehen und den Fokus auf die sportlichen Leistungen lenken.

Positiver Gesundheitsverlauf

Laut Berichten von Hoeneß hat er in den vergangenen Tagen mehrere telefonische Kontakte mit Vincent Kompany geführt, wobei der Trainer positiv wirkt und sich auf einem guten Weg zur vollständigen Genesung befindet. Zwar gibt es noch keinen konkreten Termin für die Rückkehr ins volle Training, doch die kommende Länderspielpause bietet dem Verein die notwendige Zeit, um den Gesundheitszustand zu reflektieren und den optimalen Zeitpunkt für das Comeback zu bestimmen.

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Leistungen unter Interimstrainer Danks

Während der Abwesenheit von Kompany hat Aaron Danks die Mannschaft angeführt und dabei in fünf Pflichtspielen vier Siege sowie ein Unentschieden erzielt, was den FC Bayern München aktuell auf den ersten Platz der Bundesliga-Tabelle bringt. Zusätzlich erreichte die Mannschaft das DFB-Pokal-Achtelfinale und wahrte ihre Chancen auf den direkten Einzug in die Achtelfinalrunde der Champions League, was die Stabilität des Kaders unter Beweis stellt.

Zeitplan für das Comeback

Uli Hoeneß kündigte an, dass Vincent Kompany nach der Länderspielpause in etwa zwei bis drei Wochen wieder auf der Bank sitzen wird, was als erster Schritt zur vollständigen Rückkehr in den Spielalltag interpretiert werden kann. Der Verein wünscht sich die Rückkehr des Trainers so schnell wie möglich, um die erfolgreiche Phase fortzusetzen und die Ambitionen auf weitere Titelgewinne in der laufenden Saison zu verfolgen, wobei der Gesundheitszustand des Coaches weiterhin oberste Priorität hat.