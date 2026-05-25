Vincent Kompany kehrt bei Manchester City auf und überrascht Fans mit dem Premier-League-Pokal

Vincent Kompany kehrt bei Manchester City auf und überrascht die Fans mit dem Premier-League-Pokal aus der Saison 2017/18. Während die Fans begeistert reagieren, postet der Klub ein Video in den sozialen Medien, in dem Kompany als einen Helden bezeichnet wird.

Der ehemalige Manchester City -Kapitän Vincent Kompany (40) kehrte bei der Saisonabschluss- und Abschieds-Parade des Klubs auf und überraschte die Fans mit dem Premier-League-Pokal aus der Saison 2017/18.

Während die Fans begeistert reagierten, postete der Klub ein Video in den sozialen Medien, in dem die Fans Kompany als einen Helden bezeichnen. Kompany hatte von 2008 bis 2019 für City gespielt und war maßgeblich an dem Aufstieg des Klubs zur englischen Fußball-Macht beteiligt. Für seine Leistungen durfte er nun einen der 20 Titel präsentieren, die der Verein in der Ära von Pep Guardiola gewonnen hat.

Der Tag stand in Manchester ganz im Zeichen des Abschieds von Guardiola, der nach zehn Jahren den Klub verlässt. Während die Fans die Erfolge der Saison feierten, verabschiedeten sie gleichzeitig Guardiolas Erfolgsära. Auch die Klub-Legenden Bernardo Silva und John Stones wurden verabschiedet. Später feierten mehr als 19 000 Fans bei der großen „After Party“ in der Co-op Live Arena.

Auch Oasis-Star Noel Gallagher wurde lautstark gefeiert, als er mit dem FA Cup auf die Bühne kam. Für Kompany war es eine Rückkehr an einen besonderen Ort, aber auch für die Bayern-Fans dürfte es wohl ein wenig überraschend sein, dass ihr Cheftrainer nur zwei Tage nach dem gewonnenen Pokalfinale plötzlich den englischen Meisterpokal vor den City-Fans in die Höhe reckt.

Immerhin gab es immer wieder Gerüchte um Kompany als Guardiola-Nachfolger - und wird es vermutlich auch in den nächsten Jahren weiter geben..





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