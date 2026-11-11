Vincent Kompany kehrt nach Genesung ins Training zurück

FC Bayern München Cheftrainer Vincent Kompany arbeitet wieder im Büro und soll nach der Länderspielpause zurück auf der Bank sitzen.

Die sportliche und medizinische Entwicklung rund um Vincent Kompany, den Cheftrainer des FC Bayern München, hat sich in den letzten Tagen deutlich positiv gewendet. Nach seinem plötzlichen Zusammenbruch am 23.

Kompany kehrt an die Säbener Straße zurück

Oktober, der zu großer Sorge in der Fußballwelt geführt hatte, gibt es nun erste konkrete Hinweise darauf, dass der belgische Trainer seine Rückkehr an die Säbener Straße antreten wird. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend am Dienstag, dass Kompany bereits wieder aktiv in sein Arbeitsumfeld eingebunden ist. Insbesondere die Tageszeitung tz meldete, dass der 40-Jährige seinen Arbeitsplatz im Büro wieder aufgesucht habe und dort konzentriert vor seinem Laptop sitzend an taktischen Überlegungen und strategischen Planungen gearbeitet habe.

Also read Vincent Kompany kehrt nach Hirnhautentzündung zum FC Bayern München zurück

Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg seiner Genesung von der Hirnhautreizung, die ihn zuvor zwangspausieren ließ. Die Lücke, die Kompanys Abwesenheit hinterlassen hat, wurde in der Zwischenzeit kompromisslos von seinem Co-Trainer Aaron Danks geschlossen. Danks führte das Team durch die Spiele in seiner Abwesenheit und bewies dabei große Professionalität und Taktikverständnis. Dennoch war von Beginn an klar, dass dies nur eine Übergangslösung sein sollte.

Danks lobt Kompanys Genesungsfortschritte

Bereits vor der aktuellen Länderspielpause hatten sowohl Hoeneß als auch Danks in Interviews eine baldige Rückkehr des Haupttrainers in Aussicht gestellt. Danks betonte in einer früheren Äußerung, dass er intensive telefonische Gespräche mit Kompany geführt habe, aus denen hervorgegangen sei, dass dieser sich sehr positiv fühle und auf dem besten Wege zur vollständigen Erholung sei. Er verwies darauf, dass zwar kein exaktes Datum festgelegt worden sei, die Pause jedoch ideale Bedingungen biete, um den Gesundheitszustand final zu evaluieren.

Advertisement

Auch Karl-Heinz Rummenigge und andere Verantwortliche zeigten sich erleichtert über die Fortschritte. Die Belastungsspitze während der Trainingsphase, insbesondere im Umfeld der U23-Mannschaft, wurde als Auslöser für die gesundheitliche Krise identifiziert. Kommentare wie die von Hoeneß, der anmerkte, dass das Arbeiten von zwölf Stunden täglich sechs Tage pro Woche einfach zu viel gewesen sei, unterstreichen die immense physische und psychische Beanspruchung, der moderne Fußballtrainer standhalten müssen.

Offizielles Comeback nach der Länderspielpause

Mit der Ankündigung, dass Kompany nach der Länderspielpause definitiv wieder auf der Bank sitzen wird, sendet der Verein ein starkes Signal der Unterstützung und des Vertrauens. Die Fans und das Personal dürfen nun gespannt sein, wie schnell der Trainer nach seiner langen Verletzungspause wieder volle Kraft aufnehmen kann und ob er sofort die volle Kontrolle über die Mannschaft zurückgewinnt.