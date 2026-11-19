Vincent Kompany ist als Trainer der FC Bayern München nach einem schweren Infekt und Krampfanfall zurückgekehrt. Er betont seine Gesundheit und die Unterstützung durch die Community vor dem Spiel gegen Köln.

Vincent Kompany hat nach seiner Genesung von einem schweren gesundheitlichen Zwischenfall offiziell zu den Aufgaben als Trainer der FC Bayern München zurückgefunden. Der 40-jährige Belge schilderte bei seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Rückkehr mit klarer Stimme, dass er sich momentan sehr gesund fühle und ausreichend medizinische Tests durchführen ließ, um seine volle Einsatzbereitschaft zu bestätigen. Er betonte, dass er seinen Körper in der Vergangenheit nicht ausreichend beachtet habe und einen vorhergehenden Infekt nicht auskuriert habe, was letztlich zu dem schmerzhaften Vorfall führte.

Gesundheitsvorfall mit schwerwiegenden Folgen

Der medizinische Notfall ereignete sich während einer Veranstaltung der Abendzeitung, wo Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die detaillierten Umstände öffentlich machte. Kompany erlitt einen so starken Krampfanfall, dass er sich dabei beide Schultern verletzte. Ärzte stellten unmittelbar nach dem Kollaps eine Hirnhautreizung fest, was eine sofortige und professionelle medizinische Behandlung erforderte. Der Belgier selbst betonte, dass der Behandlungsverlauf perfekt gelaufen sei, erkannte aber an, dass es sich um einen erheblichen Schock handelte, den er nicht kleinreden wolle.

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Während der folgenden Wochen musste Vincent Kompany pausieren und sich von den Verpflichtungen des Alltags im Profifußball erholen. Er versuchte, in dieser schwierigen Phase die Ruhe zu bewahren und aus der Erfahrung zu lernen. Diese Zwangspause zwang ihn dazu, das Champions-League-Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid in Spanien zu verpassen. Die Münchner Mannschaft zeigte dort eine dominante Leistung und gewann das Duell souverän mit 2:0, ein Erfolg, der dem abwesenden Trainer ebenfalls eine Freude bereitete.

Ergebnisse und Unterstützung im Club

Trotz der Abwesenheit des Trainers zeigte das Team von FC Bayern München unter der Führung der Assistenztrainer große Stabilität. Vincent Kompany bezeichnete den Sieg in Spanien später als einen der schönsten Momente seiner Trainerkarriere, genau weil er als Teil der Organisation, aber nicht als Anwe-send auf der Bank, erleben konnte, wie das Team die Anforderungen erfüllt. Er hofft, dass dieser sogenannte Widerstandsmoment sowohl ihm persönlich als auch der gesamten Mannschaft zusätzliche Kraft für den Rest der laufenden Saison verleihen wird.

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Die Unterstützung, die Vincent Kompany während seiner Erholungsphase erhielt, übertraf sogar seine eigenen Erwartungen. Er berichtete, dass sich mehr Personen bei ihm gemeldet hätten als nach dem Gewinn großer Titel in seiner aktiven Spielerkarriere. Besonders die Reaktion innerhalb der Trainer-Community berührte ihn zutiefst. Normalerweise konzentriere sich der Fokus im Sport meist ausschließlich auf die Frage, wer gewinnt oder verliert, doch fast alle Trainer hätten den Kontakt zu ihm gesucht.

Wiederauftauchen vor dem Bundesliga-Spiel

Vincent Kompany trat nun wieder mit einer leichten physischen Einschränkung in die Öffentlichkeit. Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln trug er seinen linken Arm in einer Schlinge, was die anhaltenden Auswirkungen der Verletzung an den Schultern widerspiegelte. Dennoch strahlte er positivity aus und äußerte sein Glück, nach vier Wochen Wartezeit wieder bei der Mannschaft sein zu dürfen. Er betonte, dass die Motivation für dieses spezifische Spiel gegen den Gegner besonders groß sei, um sich direkt wieder in den Rhythmus des Wettkampfsports zu finden.

Die nächste Aufgabe wartet nun am Freitag um 20.45 Uhr. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln markiert den ersten Einsatz von Vincent Kompany als Trainer in der Bundesliga seit seiner Rückkehr ins Amt. Die Fans und die Vereinsführung freuen sich auf seine Rückkehr, während der Trainer selbst klar macht, dass er bereit ist, die nächsten Schritte gemeinsam mit dem Kader zu gehen, unterstützt durch die überwältigende Solidarität, die er in den vergangenen Wochen erfahren hat.