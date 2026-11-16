Vincent Kompany kehrt nach Hirnhautentzündung zum FC Bayern Training zurück

Vincent Kompany leitet nach 24 Tagen Pause erstmals wieder ein Training des FC Bayern München. Der Coach steht am Freitag bei der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln an der Seitenlinie.

Vincent Kompany hat seine Rückkehr in den Training salltag des FC Bayern München offiziell markiert. Der 40-jährige Chefcoach steuerte am Montagmittag das Profi- Training, nachdem er wochenlang pausieren musste. Dies ist der erste Auftritt des Belgiers auf dem Rasen seit seinem dramatischen Zusammenbruch.

Um 14.07 Uhr erschien Kompany neben Physiotherapeut Gerry Hoffmann, 65, aus dem Profi-Trakt der Bayern-Zentrale in der Säbener Straße. Die Temperaturen lagen in München bei frischrigen 11 Grad Celsius. Trotz der Kälte trug der Trainer eine dicke Jacke über seiner Trainingskleidung, um sich warm zu halten. Besonders auffällig war sein linker Arm, der in einer Schlinge getragen wurde.

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Diese Verletzung resultierte aus dem heftigen Aufprall, als Kompany während seines letzten Trainingsbesuchs kollabierte. Die Schulter war durch den Sturz ausgekugelt worden. Dennoch zeigte sich der Double-Trainer in bester Stimmung, als er den Trainingsplatz betrat. Er klatschte alle anwesenden Spieler ab und tauschte sich mit seinem Stab aus, der ihn vertreten hatte.

Rückkehr des Trainers nach 24 Tagen Pause

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Dieses Training stellt den nächsten Schritt hin zur Normalität dar. Der Zusammenbruch ereignete sich am 23. Oktober, als Kompany auf dem Trainingsgelände der Bayern kollabierte. Er wollte sich ursprünglich das Training des U23-Teams ansehen, als er plötzlich zu Boden ging. Sofort eilte ein Hubschrauber zur Säbener Straße, um den Coach zu bergen.

Ein Rettungswagen transportierte ihn daraufhin in eine Münchner Klinik. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Hirnhautentzündung. Nach sechs Tagen Krankenhausaufenthalt wurde neben der medikamentösen Behandlung absolute Ruhe zu Hause verordnet. Das Trainerteam und die Mannschaft erhielten die Anweisung, zunächst nicht über Fußball zu sprechen.

Personalien und Verletztensituation im Kader

Da die Länderspielpause gerade andauerte, standen Kompany nur wenige Profis zur Verfügung. Zu den Anwesenden gehörten Talente vom FC Bayern II. Unter ihnen befand sich der 19-jährige Stürmer Noah Codjo-Evora. Auch einige Nicht-Nationalspieler nutzten die Stunde für Comeback-Einheiten.

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Sven Ulreich, 18, und Sacha Boey, 26, gehörten zu den Spielern, die mit dabei waren. Zudem arbeiteten zwei weitere Profis weiter an ihrer Genesung. Jamal Musiala, 23, trainierte an seinem Oberschenkelriss. Luis Díaz, 29, arbeitete an einem Bündelriss im Oberschenkel. Beide waren aus diesem Grund nicht zu ihren Nationalmannschaften gereist.

Termine und mediale Termine für den Trainer

Kompany war bereits Anfang der vergangenen Woche auf dem Vereinsgelände erschienen. Damals jedoch beschränkte sich sein Aufenthalt auf Bürotätigkeiten und Besuche bei Reha-Patienten. Die Rückkehr auf den Rasen erfolgte genau 24 Tage nach dem dramatischen Ereignis. Dies markiert einen Meilenstein in seiner Genesung.

In Zukunft wird Kompany wieder regelmäßig an den Seitenlinien stehen. Das nächste Pflichtspiel findet am Freitag statt. Der FC Bayern trifft zu Hause in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr. Kompany wird dann zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch als Chefcoach auf der Bank Platz nehmen.

Bevor es auf den Rasen geht, erwartet ihn die mediale Pflicht. Tags zuvor wird er auf der obligatorischen Pressekonferenz erscheinen. Dort wird er den Fragen der Medienvertreter stellen. Diese Konfrontation mit der Presse ist für ihn ein weiterer Schritt zurück in den regulären Spielbetrieb des FC Bayern München. Die Atmosphäre im Team wirkt aufgelockert, nachdem die schweren Wochen vorbei sind.