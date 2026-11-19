Bayern-Trainer Vincent Kompany ist nach seiner Operation und Genesung von Hirnhautreizung am Montag im Training angekommen. Er leitet nun wieder die Sessions.

Der belgische Nationalspieler und Trainer Vincent Kompany hat seine Rückkehr an die Säbener Straße offiziell bestätigt, nachdem er monatelang pausiert hatte. Nach einem dramatischen Zusammenbruch während eines U23-Trainings und einer anschließenden Schulteroperation steht der 38-Jährige wieder am Trainingsgelände von Bayern München. Seine Genesung von der Hirnhautreizung ist abgeschlossen, was Trainer Dieter Dreesen öffentlich bestätigte.

Rückkehr nach Schulteroperation und Genesung

Vincent Kompany kehrte am vergangenen Montag, dem elften Tag nach seinem medizinischen Notfall, auf das Übungsgelände zurück. Zuvor war er sechs Tage in einer Münchner Klinik zur Abklärung seiner Hirnhautreizung verblieben. Bei dem heftigen Sturz, der durch die akute Erkrankung ausgelöst wurde, zog er sich zusätzlich eine Ausrenkung der linken Schulter zu. Seit seiner Rückkehr trainierte er mit einer Armschlinge, um das Gelenk zu schützen.

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Offizielle Bestätigung durch Dieter Dreesen

Dieter Dreesen, der für den sportlichen Bereich verantwortliche Funktionär, bestätigte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung den Gesundheitszustand des Trainers. Er erklärte, dass die Hirnhautreizung vollständig ausgeheilt sei und Vincent Kompany sich in einer sehr guten Stimmung befände. Kompany selbst nutzte die Gelegenheit, um zu betätigen, dass er bereits operiert wurde, eine Information, die zuvor nicht öffentlich bekannt war.

Regime im Training und Arbeitsalltag

In den Tagen nach seiner Rückkehr absolvierte Kompany ein gezieltes Reha-Programm für seine Schulter. Zusätzlich nahm er erste administrative Tätigkeiten am Laptop vor und koordinierte Termine mit Sportdirektor Christoph Freund. Seit dem Montag dieser Woche nimmt er seine regulären Aufgaben als Trainer der Profimannschaft wieder voll auf. Er leitet die täglichen Trainingsessions und integriert seine Spieler in den taktischen Ablauf.

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Neue Aufgaben und Pressearbeit

Kompany bereitet sich nun auf seine erste Pressekonferenz nach seiner Pause vor, die für Donnerstag ab 10 Uhr angesetzt ist. Dort wird er erstmals wieder Fragen der Medien beantworten. Diese mediale Teilnahme ist ein wichtiger Schritt in seine vollständige Reintegration in den Vereinsalltag. Die Öffentlichkeit konnte dadurch erstmals wieder direkt mit dem Trainer kommunizieren.

Team-Rückkehr von Jamal Musiala

Neben Trainer Kompany gibt es auch positive Nachrichten bezüglich der Spielerkader. Jamal Musiala wird laut Dreesen am kommenden Freitag beim Spiel gegen Köln wieder in den Kader einsteigen. Der deutsche Nationalspieler leidet seit acht Wochen an einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Dreesen signalisierte bereits, dass ein Comeback auf dem Rasen möglich ist.