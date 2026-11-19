Vincent Kompany ist nach seiner Erkrankung und Schulteroperation als Trainer bei Bayern München zurückgekehrt. Jamal Musiala folgt ihm bald auf dem Feld.

Der FC Bayern München feiert die Rückkehr von Trainer Vincent Kompany auf den Fußballplatz. Nach langwierigen Gesundheitsproblemen und einer Operation ist der Belgier am vergangenen Montag wieder an der Säbener Straße aktiv geworden. Zuvor hatte er mehrere Tage in einer Münchner Klinik verbracht, um die Ursachen seines plötzlichen Zusammenbruchs abzuklären. Die offizielle Bestätigung seiner Genesung gab Dreesen am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung. Er betonte, dass Kompany sich bei seiner Rückkehr in gutem Zustand befinde.

Gesundheitliche Krise und medizinische Maßnahmen

Der Vorfall, der die Öffentlichkeit schockierte, ereignete sich während eines U23-Trainings. Vincent Kompany brach dabei so heftig zusammen, dass er sich nicht nur eine Hirnhautreizung zuzog, sondern auch seine linke Schulter auskugelte. Die medizinische Versorgung umfasste die Einlieferung in ein Krankenhaus und den Transport per Rettungswagen. Die Diagnose der Hirnhautreizung erforderte eine umfassende Untersuchung und stationäre Behandlung, die sechs Tage in Anspruch nahm.

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Neben der Behandlung der neurologischen Beschwerden musste auch das verletzte Schultergelenk operativ versorgt werden. Kompany ließ die Operation durchführen, bevor er an den Trainingsalltag zurückkehrte. Seit seiner Rückkehr am Montag steht er mit einer Armschlinge auf dem Platz, um die Genesung seiner Schulter zu unterstützen. Diese Maßnahme ist notwendig, um eine erneute Verletzung zu vermeiden und den Heilungsprozess zu stabilisieren.

Wiederaufnahme der täglichen Aufgaben

In der vergangenen Woche hat Kompany schrittweise seine Arbeitsaufgaben am Trainingsgelände wiederaufgenommen. Eine Woche widmete er seiner physikalischen Reha für die Schulter, während er parallel erste administrative Arbeiten am Laptop erledigte. In seinem Büro stand er zudem mit Sportdirektor Christoph Freund in Kontakt, um den großen Terminplan durchzugehen. Dieser Austausch war entscheidend, um den Fahrplan für die kommenden Wochen abzustimmen und die Integration in den Trainingsalltag zu planen.

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Ab Montag dieser Woche leitet der Ex-Verteidiger wieder das Training seiner Profis. Seine direkte Teilnahme an der sportlichen Leitung markiert einen wichtigen Meilenstein in seiner Genesung. Die Öffentlichkeit erfuhr am Mittwochabend durch die Veranstaltung der Münchner Abendzeitung Details über die zuvor geheim gehaltene Schulteroperation. Dreesen bestätigte, dass die Hirnhautreizung als ausgeheilt gilt. Kompany selbst zeigte sich nach eigenen Angaben ziemlich gut gelaunt.

Kaderaktualisierung und nächste Schritte

Neben der Trainerentwicklung gibt es positive Nachrichten für die Aufstellung des Teams. Jamal Musiala wird kurz darauf gegen Köln zurückkehren. Der deutsche Nationalspieler litt unter einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, der ihn acht Wochen außer Gefecht setzte. Dreesen äußerte bereits die Hoffnung, dass Musiala am Freitag auf dem Rasen eingesetzt werden kann. Dies würde ein wichtiges Signal für die Rückkehr verletzter Leistungsträger setzen.

Für Vincent Kompany steht am Donnerstag ab 10 Uhr seine erste Pressekonferenz an. Dort wird er die Öffentlichkeit über seinen Zustand und die Perspektiven der Mannschaft informieren. Am Freitag wird er voraussichtlich wieder auf der Trainerbank sitzen, um das Team direkt zu begleiten. Die Kombination aus seiner Rückkehr und dem potenziellen Comeback von Musiala stärkt die Stimmung im Verein nach einer herausfordernden Phase.