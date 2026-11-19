FC Bayern München Trainer Vincent Kompany ist nach seiner Erkrankung zurück. Er spricht über seine Genesung von der Hirnhautreizung und die Perspektiven für Jamal Musiala vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln.

Der Trainer des FC Bayern München, Vincent Kompany, hat seinen ersten offiziellen Auftritt nach seiner Zwangspause gegeben. Der belgische Coach stand am Freitagabend zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Heimspiel gegen den 1. FC Köln bereit. Dies geschah nach einer kurzen Behandlung aufgrund einer Hirnhautreizung, die ihn zuvor vom Trainingsgelände in ein Krankenhaus gebracht hatte. Kompany bestätigte, dass er sich gesundheitlich gut erhole und nun bereit sei, wieder Aufgaben auf der Bank zu übernehmen.

Kompany erläutert Genesung und Trainerrolle

Vincent Kompany berichtete von seiner Rückkehr in den Arbeitsalltag des FC Bayern München. Er erklärte, dass er sich sehr gut fühle und nun nach vorne schaue, aber auch die vergangenen Wochen reflektiere. Für ihn sei es wichtig, aus dieser Zeit zu lernen und die Unterstützung durch seine Familie zu würdigen. Kompany betonte, dass die Position auf der Bank die beste für ihn sei, da er so nah am Geschehen bleibe, im Gegensatz zur Isolation zu Hause.

Also read Vincent Kompany kehrt als Trainer zum FC Bayern München zurück

Der Coach hob hervor, wie wichtig die Zusammenhalt des Teams in dieser Phase war. Er erwähnte, dass er die Loyalität und den Rückhalt seiner Mitspieler sehr genossen habe. Trotz der schwierigen Umstände sah er in dieser Unterbrechung auch einen positiven Aspekt. Er nannte es einen "Luxus", während seiner Trainerkarriere eine solche Pause und einen Neustart einlegen zu können. Kompany betonte, dass diese Zeit nicht nur negativ war.

Einschätzung zu Musiala und Mannschaftsstruktur

Zu den aktuellen personellen Fragen äußerte sich Vincent Kompany klar. Er gab an, dass es um Jamal Musiala eine "Sorge" gebe. Der Ex-Profi erklärte, dass die Situation vergleichbar mit seiner eigenen sei und Musiala an einem harten Kampf arbeite. Kompany lobte die Widerstandskraft des jungen Stars und nannte dies eine "schöne Geschichte".

Advertisement

Der Direktor des FC Bayern München, Thomas Eberl, unterstrich diese Einschätzung. Er betonte, dass Musiala unglaublich widerstandsfähig sei und aus der aktuellen Phase lernen könne. Die Verantwortlichen im Verein seien überzeugt, dass der Spieler zu alter Stärke zurückfinden wird. Kompany fügte hinzu, dass Musiala wahrscheinlich zum Spiel gegen Köln dabei sein werde, eine sichere Zusage aber erst nach dem Abschlusstraining erfolge.

Kompany meinte weiter, dass Fans die Freude am Spiel mit Spielern wie Musiala verbinden. Er erklärte, dass solche Profis der Grund seien, aus dem Menschen ins Stadion kämen. Die Fans sollen die Rückkehr des Talents bald wieder in den Spielen erleben können. Dies sei ein wichtiges Signal für die zukünftige Entwicklung im Kader des FC Bayern München.

Taktische Distanz und Vorbereitungen auf Borussia Dortmund

Während seiner Abwesenheit traf Vincent Kompany keine taktischen Entscheidungen. Er führte aus, dass er null Entscheidungen getroffen habe, da taktische Weichenstellungen vor Ort und unmittelbar am Spieltag erfolgen müssten. Er verließ sich auf sein Coaching-Team und den Interimstrainer René Maric. Kompany gab zu, dass er den Blick von der Distanz genoss, um zu beobachten, wie das Team agierte.

Der Fokus lag nun auf dem kommenden Bundesliga-Duell. Der FC Bayern München muss vor dem direkten Vergleich mit dem Rivalen Borussia Dortmund punkten. Der Verein aus dem Ruhrpott hat vor dem Spieltag nur elf Tore Rückstand. Kompany erklärte, dass er vier Wochen Zeit zur Vorbereitung auf diese Situation gehabt habe, trotz der Länderspielpause.

Advertisement

Zudem sprach er über frühere Erkrankungen. Er gab zu, dass er sich bereits vor dem Zusammenbruch krank gefühlt habe. Er erwähnte den Kontrast zu Spielen wie gegen den FC Arsenal oder das späte Unentschieden gegen Borussia Dortmund. Dennoch dankte er der medizinischen Abteilung des FC Bayern München für ihre ununterbrochene Arbeit. Er nannte namentlich jedes Mitglied seines Coaches, um deren Engagement zu würdigen.