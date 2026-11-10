Vincent Kompany kehrt zur TSV Bayern München zurück

Der Doppel-Trainer Vincent Kompany ist nach seiner Genesung wieder an der Säbener Straße aktiv. Ein baldiges Comeback bei Pflichtspielen ist möglich.

Vincent Kompany hat am vergangenen Dienstagmorgen die TSV Bayern München zurückgefunden. Der Trainer kehrte bereits in aller Früh auf das Vereinsgelände an der Säbener Straße in München zurück. Dieser Schritt markiert ein wichtiges Stadium in seiner Genesung von einer früheren gesundheitlichen Krise.

Nur achtzehn Tage ist es her, dass Kompany auf dem Trainingsgelände der U23 zusammenbrach. Ein Rettungswagen transportierte ihn daraufhin in eine Münchner Klinik. Die medizinische Diagnose lautete auf eine Hirnhautreizung, die durch eine verschleppte Virusinfektion ausgelöst worden war.

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Aktive Arbeit im Trainerbüro

Berichten zufolge saß Vincent Kompany am Dienstag gegen zehn Uhr bereits wieder in seinem Trainerbüro. Dort arbeitet er wieder am Laptop und übernimmt somit seine täglichen Aufgaben als Double-Trainer der Münchner. Die Rückkehr zur Arbeit deutet auf eine positive klinische Entwicklung hin.

Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus musste er zu Hause vollständige Ruhe bewahren. Neben der medikamentösen Therapie in der Klinik war absolute Schonung verordnet worden. Dass er nun wieder arbeitet, zeigt, dass es ihm gesundheitlich deutlich besser geht.

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Kommentar von Uli Hoeneß

Der Ehrenpräsident der TSV Bayern München, Uli Hoeneß, hatte bereits vor Wochen erste Anzeichen für das bevorstehende Comeback gesetzt. Am vergangenen Sonntag äußerte er sich im Sonntags-Stammtisch beim BR dazu, wie der Gesundheitszustand des Trainers eingeschätzt wird.

Uli Hoeneß schätzte damals den Zeitraum für die vollständige Rückkehr des Double-Trainers auf zwei bis drei Wochen ab dem Zeitpunkt seiner Äußerung. Der 74-jährige Manager betonte, dass Vincent Kompany voraussichtlich nach der aktuellen Länderspielpause wieder auf der Tribüne Platz nehmen wird.

Planung für das nächste Pflichtspiel

Die nächsten Spiele des Bundesligisten stehen kurz bevor. Das erste Pflichtspiel nach der Pause gegen den 1. FC Köln findet am 20. November statt. Aufgrund der aktuellen Lage ist es sehr wahrscheinlich, dass Vincent Kompany bei diesem Match bereits wieder an der Seitenlinie steht.

Die Rückkehr des Trainers auf das Feld wird von allen Seiten erwartet. Die medizinische Genesung war seit dem 23. Oktober das zentrale Thema, an dem sich die Öffentlichkeit und die Vereinsführung orientiert haben.

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Rückblick auf den Gesundheitsvorfall

Der Vorfall auf dem Trainingsgelände der U23 der Münchner wurde zu einem Wendepunkt. Am 23. Oktober kollabierte der Belgier während der Einheiten und musste medizinisch versorgt werden. Die folgenden Tage im Krankenhaus waren entscheidend für seine Erholung.

Nach der medikamentösen Behandlung und der anschließenden Ruhephase zu Hause hat sich der Gesundheitszustand stabilisiert. Die Rückkehr an die Säbener Straße zeigt die Entschlossenheit des Trainerteams, die Saison erfolgreich fortzusetzen.