Bei 1:1 gegen Köln: Vincent Kompany-Debüt überschattet durch Ausfälle von Harry Kane und Michael Olise sowie Boykott durch Kölner Fans vor dem Spiel.

Die Bundesliga -Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Köln endete mit einem unerwarteten 1:1-Remis, das von einer Reihe schwerwiegender Vorfälle überschattet wurde. Trainer Vincent Kompany kehrte nach seinem früheren Zusammenbruch an die Seitenlinie zurück, doch der sportliche Erfolg wurde von gravierenden Verletzungen im Kader des Rekordmeisters getrübt. Während die Kölner ein Punktgewicht mitbrachten, stehen jetzt die Fitness von Harry Kane und Michael Olise im Fokus der Öffentlichkeit.

Schwere Verletzungen überschatten Kompany-Rückkehr

Der wichtigste Aspekt des Spiels war nicht das Ergebnis, sondern die medizinischen Krisen bei den Münchener Stars. Harry Kane erlitt bereits in der 15. Minute einen Schaden, als Kölns Joël Schmied von hinten ins Sprunggelenk rutschte. Obwohl Schmied den Ball zuvor berührte, zog sich der englische Stürmer Muskelschmerzen an der Außenseite der linken Wade zu und musste nach 20 Minuten vom Platz genommen werden. Tom Bischof übernahm seine Position.

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Kurz vor der Halbzeitpause traf es auch Michael Olise. In der 41. Minute rutschte Kölns Tom Krauß am Strafraumrand gegen den Franzosen, der zunächst bis zum Pfiff durchhielt, aber danach nicht zurückkehrte. Olise verließ die Allianz Arena auf Krücken, was die Angst vor einer langen Verletzungspause schürte. Beide Ausfälle kommen zu einem bereits desolaten Gesundheitsbericht des Teams hinzu. Luis Díaz leidet an einem Bündelriss, Ismael Saibari hat einen Syndesmoseriss, Serge Gnabry zog sich einen Oberschenkelriss zu und Alphonso Davies fehlt aufgrund eines Faserrisses.

Sportliche Schwäche und taktische Kuriositäten

Sportlich erwischten die Münchner einen denkbar schlechten Start. Bereits in der 12. Minute nutzte der FC Köln eine Ballverlustsituation aus, um in Führung zu gehen. Mikey Moore leitete den Konter ein, El Mala legte sehenswert mit der Hacke zurück. Moore umkurvelte Jonas Urbig und schob zum 1:0 ein, seinem ersten Bundesliga-Tor. Jonas Urbig agierte als Torwart, da Manuel Neuer nach seinem Sehnenteilriss im rechten Fuß zurzeit in Brasilien seine Rehabilitation absolviert.

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Die Münchner kämpften nach der Pause um die Rückkehr, scheiterten jedoch an eigenen Unzulänglichkeiten und einer kuriosen Regelunannehmlichkeit. In der 51. Minute ließ Moore eine weitere Chance liegen, und in der 54. Minute verpasste Karl eine klare Gelegenheit. Urbig hielt in der 57. Minute eine starke Doppelparade. Dann sorgte eine technische Regel für Verzögerung: Da der Franzose Upamecano bei seiner Auswechslung zu lange brauchte, musste der eingewechselte Kim zunächst eine Minute warten, da der Ball nicht ins Aus ging. Die Wartezeit erstreckte sich sogar auf rund vier Minuten.

Fans boykottieren Spiel und Trainer Wagner feiert Punkt

Neben dem sportlichen Geschehen gab es erhebliche Unruhen unter den Fans. Die aktive Kölner Fanszene boykottierte die Partie. Rund 400 Ultras entschieden sich laut Klubangaben gegen den Stadionbesuch aufgrund eines Streits um erlaubte Fanutensilien. Insgesamt reisten 7200 FC-Anhänger nach München. Für den FC Köln und Trainer Wagner war der erbeutete Punkt dennoch ein wichtiges Erfolgserlebnis vor den kommenden Partien gegen den 1. FC Saarbrücken (Elversberg) am 28. November und Augsburg am 5. Dezember sowie dem Pokalspiel beim Zweitligisten Kiel am 1. Dezember.

Am Ende bleibt für den FC Bayern München eine tiele Sorge zurück. Trainer Vincent Kompany, der 28 Tage nach seinem Zusammenbruch aufgrund einer Hirnhautreizung erstmals wieder an der Seitenlinie stand, trug trotz der Armschlinge wegen seiner ausgekugelten linken Schulter und der anschließenden Operation. Auch Jamal Musiala kehrte nach seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zurück. Nach 70 Minuten kam er für Maximilian Laimer. Zehn Minuten später war das 2:1 zum Greifen nah, als Musiala fast traf, aber auf der anderen Seite vergab El Mala in der 82. Minute eine freie Großchance. Das Remis bedeutet für Köln einen überraschenden Punktgewinn, während Bayern nun ungewiss ist, wie schwer die Verletzungen von Kane und Olise tatsächlich sind.