Vincent Kompany ist zurück auf der Trainerbank. Nach seiner Genesung von der Hirnhautentzündung steht Bayerns Cheftrainer am Freitag wieder an der Seitenlinie im Spiel gegen Köln.

Der FC Bayern München kann aufatmen: Cheftrainer Vincent Kompany (40) ist wieder genesen und steht am Montag erneut an der Säbener Straße in München. Der belgische Trainer war am 23. Oktober während der Beobachtung des Amateurtrainings kollabiert, was einen großen Schock für das Umfeld auslöste. Nach intensiven Untersuchungen im Krankenhaus wurde bei ihm eine Hirnhautreizung diagnostiziert, woraufhin er strikte Bettruhe verordnet bekam.

Kompanys Genesungsverlauf und Comeback-Plan

Nach den mehrwöchigen Ausfallzeiten zeigt sich der 40-Jährige nun voll fit und bereit für seine Aufgaben. Der Wiedereinstieg in den Trainingsalltag erfolgt schrittweise, um das Risiko eines Rückschlags zu minimieren. Ab Dienstag folgen weitere Einheiten an der Säbener Straße, bei denen nach und nach auch die zurückkehrenden Nationalspieler in das Trainingsgeschehen integriert werden.

Also read Erwin Kompany kehrt zum FC Bayern München Training zurück

Bereits am Donnerstagvormittag wird Kompany erstmals seit seinem Zusammenbruch bei der Spieltags-Pressekonferenz anwesend sein. Er wird dort Rede und Antwort stehen und seine Sicht auf die vergangenen Wochen erläutern. Im Anschluss daran steigt das Abschlusstraining mit dem gesamten Kader, wobei Kompany als kompletter Teil des Stabs erwartet wird.

Ankunft am Freitag und Match gegen den 1. FC Köln

Die offizielle Rückkehr an die Seitenlinie ist für den Freitag geplant, wenn Bayern in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln antritt. Es wird das erste Heimspiel seit dem 2:2-Unentschieden in der Champions League gegen Arsenal am 21. Oktober sein. Bayern geht davon aus, dass Kompany das normale Programm vor den Spielen wieder vollständig durchläuft.

Advertisement

Am Freitagvormittag steht das Anschwitz-Training auf dem Programm. Nach der Einheit fährt das Team ins Tageshotel, bevor abends das Spiel in München folgt. Kompany soll dabei wieder an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft direkt anleiten, was eine emotionale Rückkehr in den aktiven Wettkampfbetrieb bedeutet.

Medizinische Überwachung und Co-Trainer Aaron Danks

Trotz der guten Laune und des Fortschritts wird Vincent Kompany weiterhin eng von den Medizinern des FC Bayern München überwacht. Besonders die ausgekugelte Schulter bleibt ein Thema, das ärztlich im Blick behalten wird, um weitere Verletzungen vorzubeugen. Sollte Kompany signalisieren, dass er mehr Ruhe benötigt, kann er jederzeit im Comeback-Plan kürzertreten.

In einem solchen Fall würde Co-Trainer Aaron Danks (43) als sofortiger Ersatz bereitstehen. Der 43-Jährige hat in den letzten Wochen bereits kommissarisch geführt und ist fully prepared, um bei Bedarf die Verantwortung auf der Bank zu übernehmen. Die Priorität liegt eindeutig auf der langfristigen Gesundheit des Cheftrainers.