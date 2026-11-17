FC Bayern München Trainer Vincent Kompany bereitet sich auf sein Comeback am Freitag vor. Nach seiner Hirnhautreizung trifft er auf den 1. FC Köln.

Nach 24 Tagen Pause kehrte Vincent Kompany am Montagnachmittag erstmals wieder auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße in München zurück. Der 40-jährige Cheftrainer des FC Bayern München plant sein offizielles Comeback an der Seitenlinie bereits für den kommenden Freitag. Das Bundesliga -Heimspiel gegen den 1. FC Köln steht als Rückkehr-Match im Fokus aller Beteiligten. Bis zu diesem Termin folgt der Trainer einem strengen und genau getakteten medizinischen Fahrplan.

Vom Kollaps zur Diagnose Hirnhautreizung

Die aktuelle Entwicklung ist die direkte Folge eines plötzlichen Zusammenbruchs, der vor knapp vier Wochen stattfand. Ein Notarzt brachte Vincent Kompany damals sofort in ein Krankenhaus, wo eine gründliche Diagnostik eingeleitet wurde. Die behandelnden Mediziner stellten bei dem deutschen Rekordmeister eine schwere Hirnhautreizung fest. Diese Diagnose zwang den Trainer dazu, die Klinik vorübergehend zu verlassen und sich absolute Schonung zu verordnen.

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Aaron Danks übernimmt Verantwortung

Der Schock innerhalb der Mannschaft war groß, als der Cheftrainer ausfiel. Seit dem Vorfall betreut Assistent Aaron Danks, der 43-jährige, das Team eigenständig. Er übernahm in den vergangenen Wochen die volle Verantwortung für die Taktik und die Führung der Spieler. Danks bleibt bis zum Spiel gegen Köln als Rückfallplan bereit, falls medizinische Bedenken gegen Kompanys Einsatz bestehen sollten.

Strukturierter Wiedereinstieg mit Ärzten

In den letzten Tagen wurde der Trainer durch das medizinische Personal begleitet, um seine Belastbarkeit zu testen. Die Einheiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dienten der schrittweisen Wiederanpassung. Parallel dazu stoßen die Nationalspieler des FC Bayern nach und nach wieder zum kompletten Kader. Diese Maßnahmen erfolgen unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle, insbesondere aufgrund einer zusätzlichen ausgekugelten Schulter, die Kompany ebenfalls aus dem letzten Spiel gegen Arsenal mitbrachte.

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Ablaufplan für das Heimspiel in München

Am Donnerstagvormittag wird sich Vincent Kompany erstmals öffentlich zu den schweren Wochen äußern. Dies geschieht während der Spieltags-Pressekonferenz, die den Auftakt für die finale Spielvorbereitung bildet. Anschließend folgt das Abschlusstraining mit dem gesamten Team auf dem Platz. Am Freitagvormittag steht noch eine weitere Einheit auf dem Programm, bevor der Tross ins Mannschaftshotel eincheckt. Abends findet die Partie in der Allianz Arena statt.

Mögliche Szenarien für den Freitag

Der FC Bayern München rechnet damit, dass Vincent Kompany sein übliches Matchday-Programm komplett durchziehen kann. Die Hoffnung ist groß, dass er die volle Kontrolle über das Team behält. Dennoch bleibt der 40-Jährige auch während des Spiels unter ständiger medizinischer Beobachtung. Falls eine Pause notwendig wird, kann der Spielplan jederzeit angepasst werden. In diesem Notfall würde Aaron Danks erneut ins Geschehen eingreifen, um die Mannschaft zu führen.