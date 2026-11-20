Bayern-Trainer Vincent Kompany leitet das Training wieder mit Armhaltevorrichtung. Hintergrund ist eine frische Operation an der linken Schulter. Was bedeutet das für den kommenden Gegner Köln?

Bundesligist FC Bayern München sieht seinen Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag, den 10. November 2026, an der Seitenlinie der Säbener Straße in München. Der belgische Taktiker stieg um 13.30 Uhr vom Team-Bus ins Tageshotel Infinity im Münchner Vorort Unterschleißheim aus. Dabei fiel seine körperliche Verfassung sofort auf: Kompany trug seinen linken Arm in einer speziellen Armschlinge. Dennoch bestätigte der Trainer seine gute Verfassung öffentlich: Er fühle sich gut und sehr gut, trotz der offensichtlichen Einschränkung am linken Körper.

Detailed Details Zur Operation Der Linken Schulter

Die Ursache für die Armschlinge liegt in einem schweren Sturz auf dem Bayern-Gelände während des U23-Trainings. Kompany stürzte so heftig, dass er sich die linke Schulter auskugelte. Diese Verletzung erforderte zwingend eine operative Korrektur. Jan-Christian Dreesen, der Vorstands-Boss des Vereins, enthüllte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung die medizinische Situation. Er bestätigte, dass der Trainer bereits an der Schulter operiert wurde, um das Gelenk zu stabilisieren und die Heilung einzuleiten.

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Parallel zu der orthopädischen Behandlung litt Kompany zuvor an gesundheitlichen Problemen, die zu einem Zusammenbruch führten. Am 23. Oktober war der Trainer in einen Rettungswagen verbracht worden. In der Münchner Klinik wurde neben der ausgekugelten Schulter eine Hirnhautreizung diagnostiziert. Diese Entzündung war die Folge eines verschleppten Virus-Infekts. Der 39-jährige Ex-Verteidiger verbrachte sechs Tage in stationärer Behandlung und unterzog sich zahlreichen Untersuchungen.

Positionen Der Verantwortlichen Und Medizinische Lage

Die medizinische Prognose hat sich deutlich verbessert. Jan-Christian Dreesen erklärte, die Hirnhautreizung sei ausgeheilt und Kompany sei wieder in guter Stimmung. Der Trainer erhielt neben der medikamentösen Therapie absolute Ruhe医嘱 zu Hause. Seit elf Tagen ist er wieder im Trainingsalltag integriert. Siebzehn Tage nach seinem Zusammenbruch stand er am Montag der vorherigen Woche erstmals wieder am Trainingsgelände.

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In der Zwischenzeit absolvierte er Rehabilitationsmaßnahmen für die Schulter. Er führte erste administrative Arbeiten am Laptop durch und beriet sich mit Sportdirektor Christoph Freund (49) am großen Terminplaner im Büro. Seit Montag dieser Woche leitet der Belgier das Training seiner Stars wieder selbst. Die Therapie schlug an, sodass keine weiteren gravierenden Konsequenzen zu befürchten sind. Der Verein betont, dass Kompany sich aktuell gesund fühle.

Auswirkungen Auf Das Coaching Gegen Den 1. FC Köln

Die Armschlinge hat direkte Auswirkungen auf die taktischen Anweisungen an der Seitenlinie. Grundsätzlich beeinträchtigt die Vorrichtung das Coaching nicht fundamental. In den vergangenen Tagen stand Kompany ohne Probleme auf dem Platz, trug die Schlinge jedoch unter seiner Winterjacke. Für das kommende Spiel gegen den 1. FC Köln gilt eine strikte Limitierung: Der Trainer kann Anweisungen ausschließlich mit dem rechten Arm geben.

Für den Fall, dass die nonverbale Kommunikation mit nur einem Arm nicht ausreicht, springt Co-Trainer Aaron Danks (43) ein. Danks ist für Gesten mit beiden Armen zuständig, um die taktischen Weisungen zu unterstreichen. Dies ist keine Neuerung für den englischen Assistenten. Er muss selbst im März 2025 eine Armschlinge tragen, nachdem er sich damals verletzte. Danks kennt die Einschränkungen und die Notwendigkeit der Anpassung aus eigener Erfahrung bestens.

Vergleich Mit Anderen Trainern Und Nächste Schritte

Die Situation von Kompany ist im Profisport kein Einzelfall. Viele Trainer sind auf ähnliche Weise eingeschränkt gewesen. So trainierte Ewald Lienen (72) nach einem gebrochenen Unterarm im Jahr 2015 mit Gips und Schlinge. Auch Luis Enrique (56) stand nach einem Schlüsselbeinbruch im September 2025 während der Saison 2025/26 an der Seitenlinie mit Armhaltevorrichtung. Selbst Gareth Southgate (56) kugelte sich während der WM 2018 die Schulter aus und konnte nur mit einem Arm jubeln.

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Für Kompany bedeutet die Genesungsphase auch eine Anpassung seines Alltags. Er muss an diesem Sonntag auf einen Besuch bei den Bayern-Fanklubs verzichten. Diese Tradition wird seit 41 Jahren vom Verein gelebt. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag räumte der Trainer ein, in den Monaten Oktober und November zu krank gewesen zu sein. Er habe nicht genug auf seinen Körper gehört, was nun die Konsequenz habe. In Zukunft plane man intern, Aufgaben stärker an Co-Trainer und Mitarbeiter abzugeben, um eine erneute Überlastung zu vermeiden.