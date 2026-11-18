Bayern München bereitet sich am Freitag auf das Spiel in Köln vor, wobei Trainer Vincent Kompany auf mehrere Top-Stars verzichten muss.

Vincent Kompany (40) steht am Freitag vor einer der schwierigsten taktischen Aufgaben der letzten Zeit, wenn FC Bayern München in Köln aufläuft. Der Trainer muss seine Mannschaft ohne eine stabile Offensive ins Rennen schicken, da ihm zahlreiche Schlüsselspieler durch Verletzungen fehlen. Besonders die Angriffslinien leiden unter einem eklatanten Mangel an verfügbaren Kräfte.

Kompany startet mit kleiner Trainingsgruppe

Die Vorbereitung auf das match der Woche verlief am Mittwochnachmittag sehr begrenzt, da Kompany nur für etwa 20 Minuten auf der Trainerbank Platz nahm. Er trug weiterhin die Armschlinge für die ausgekugelte Schulter, was seine eigene Einsatzfähigkeit vorerst einschränkte. Lediglich Harry Kane (33), Michael Olise (24), Josip Stanisic (26), Sven Ulreich (38), Tim Binder (19), David Santos Daiber (19) und David Podar-Stiube (16) standen für diese knappe Stunde auf dem Platz. Der Großteil des Profikaders, darunter Nationalteamkollegen, die am Montag oder Dienstag bereits im Einsatz waren, zog es vor, sich indoors zu regenerieren.

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Ausfälle lähmen die offensive Struktur

Die Lazarettliste des FC Bayern München ist nach wie vor lang und gefährdet die taktischen Pläne von Vincent Kompany. Manuel Neuer (40) fällt mit einem Sehnenteilriss im rechten Fuß bis Weihnachten aus. Serge Gnabry (31) hat sich ebenfalls muskulär verletzt und wird voraussichtlich bis zum Jahresende pausieren, obwohl er bereits erste Läufe absolvierte. Ismael Saibari (25) muss nach einer Syndesmose-Operation und einem Riss im rechten Sprunggelenk sogar etwa drei Monate pausieren. Luis Diaz (29) hat zwar Muskelbündelriss überwunden und trainiert wieder, gilt aber gegen Köln noch nicht als voll einsatzfähig.

Neuer Ausfall verschärft die Personalnot

Die Situation verschärft sich drastisch durch den Ausfall von Alphonso Davies (26). Der kanadische Linksverteidiger ist nun ebenfalls verletzt, was Kompany die ohnehin schon dünn besetzte linke Flanke weiter schwächt. In der Offensive stehen dem Trainer somit nur Harry Kane (33), Michael Olise (24) und Lennart Karl (18) als durchgehend topfit geltende Akteure zur Verfügung. Jamal Musiala (23) kehrt nach sieben Wochen Pause wegen eines Muskelfaserrisses möglicherweise in den Spieltagskader zurück. Ob er jedoch nach dieser langen Verletzungspause wieder in der Startelf aufläuft, bleibt fraglich, da ein solches Risiko für Kompany bedenklich erscheint.

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Notlösungen und taktische Anpassungen

Um das Spiel in Köln zu bestreiten, muss Vincent Kompany improvisieren und auf junge Talente oder umgeschulte Spieler zurückgreifen. Tim Binder (19) könnte die offensive Mitte stärken, während Nathaniel Brown (23) oder Tom Bischof (21) von defensiveren Positionen nach vorne gezogen werden könnten. Diese personellen Engpässe sind besonders taktisch heikel, da Bayern München im Angriff kaum Raum für Fehler lässt und die Kreativität der verletzten Stars nicht einfach ersetzt werden kann.

Terminplan erfordert schonendes Management

Die aktuelle Verletzungssituation ist vor dem Hintergrund eines extrem dichten Spielplans besorgniserregend. Innerhalb der nächsten 28 Tage, bis zum 18. Dezember, stehen insgesamt acht Spiele an. Eine weitere Überlastung oder neue Verletzungen in der Offensive wären für den FC Bayern München kaum zu verschmerzen. Erst am Donnerstagmittag wird Kompany wieder über die gesamte verfügbare Truppe verfügen, um das Training zum Abschluss zu bringen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie robust die improvisierte Aufstellung am Freitag gegen Köln bestehen kann, wenn die physische und psychische Belastung hoch ist.