Bayern München verliert 130 Tore durch Ausfälle. Trainer Vincent Kompany erwägt einen taktischen Einsatz von Dayot Upamecano als Stürmer.

Bayern München steht vor der Champions-League-Begegnung gegen den Lille OSC vor einer taktischen Neuausrichtung, da dem Rekordmeister die eigene Torgefahr massiv wegfällt. Trainer Vincent Kompany muss sich mit dem Fehlen von 130 Toren im Vergleich zur Vorsaison auseinandersetzen. Die Gründe hierfür liegen in den Ausfällen von Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies.

Taktische Optionen bei personellen Engpässen

Vincent Kompany rechnete am Dienstag bei der Pressekonferenz vor, dass aktuell satte 130 Tore im Kader fehlen. Um diese Lücke im Sturmzentrum zu schließen, prüft der Coach nach eigenen Angaben sämtliche Optionen. Dabei sticht ein überraschender Freiwilliger aus den eigenen Reihen hervor, der bereits Interesse signalisiert hat. Kompany erwähnte auf dem Podium mit einem Augenzwinkern, dass er als junger Spieler selbst im Sturm viele Tore gemacht habe, bevor er darauf hinwies, dass man die aktuelle Aufstellung den Verantwortlichen überlassen müsse.

Also read Bayern gegen Lille: Upamecano schwelgt in Derby-Erinnerungen

Dayot Upamecano als potenzieller Stürmer

Die Idee eines Einsatzes von Dayot Upamecano in der Offensive ist aus historischer Perspektive keineswegs abwegig. Der 28-jährige Franzose spielte in seiner Jugend selbst als Angreifer und traf dort regelmäßig. Seine sportliche Entwicklung hat den Zugang zum Tor nicht verloren, was sich in seinen drei Saisontreffern in der Bundesliga widerspiegelt. Insgesamt erzielte Upamecano zwölf Liga-Tore für den FC Bayern und RB Leipzig.

Seine dynamischen Vorstöße bis tief in den gegnerischen Strafraum erinnern ohnehin oft an den früheren Bayern-Publikumsliebling Lúcio. Ein Einsatz in der reinen Sturmspitze wäre zwar ein ungewöhnliches Experiment, doch als Brecher oder bei Standardsituationen bringt der Abwehrchef die nötige Physis mit. Diese Attribute könnten im taktischen Konflikt gegen Lille von großer Bedeutung sein.

Advertisement

Beruhigte Lage trotz spektakulärer Ausfallliste

Trotz der als spektakulär bezeichneten Ausfallliste will Vincent Kompany von Panik-Fußball nichts wissen. Der belgische Trainer betonte selbstbewusst, dass die Qualität der verbliebenen Profis ausreiche, um jedes Spiel zu entscheiden. Er verlässt sich auf die Erfahrung und die individuelle Stärke der Spieler, die aktuell zur Verfügung stehen und die Verantwortung in der Startelf tragen.

Rolle der Rückkehrer und Nachwuchstalente

Zusätzliche Alternativen bieten die Kader-Rückkehrer Jamal Musiala und Luis Díaz. Da beiden nach langen Verletzungspausen noch die Spielpraxis fehlt, nimmt Vincent Kompany sie bewusst aus der Pflicht. Der Fokus liegt darauf, die etablierten Spieler in der Startelf zu entlasten und deren Spielrhythmus nicht durch zu frühe Einsätze zu gefährden. Sollte während der Partie frischer Wind nötig sein, steht mit dem Nachwuchstalent Noah Codjo-Evora eine junge Option bereit.