Der neue Sichtschutz am FC Bayern Trainingsgelände ist bereits nach wenigen Wochen defekt. Vincent Kompany muss ohne kompletten Abschirmung für die Taktikgegen Köln trainieren.

Vincent Kompany steht vor einer logistischen Herausforderung, während der FC Bayern München in Giesing seine Vorbereitung für die Bundesliga fortsetzt. Direkt an der Säbener Straße ist der neue, teure Sichtschutz am Trainingsgelände kaputt gegangen, und das nicht einmal anderthalb Monate nach der offiziellen Fertigstellung des sogenannten "Kompany-Knasts". Der neue Teil des XXL-Sichtschutzes, der erst Anfang Oktober in Betrieb genommen worden war, ist jetzt schon defekt. Der Schaden beeinträchtigt die Fähigkeit des Trainers, taktische Einheiten vollständig vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Schaden am neuen Jalousien-System durch Windböen

BILD entdeckte am Dienstag den konkreten Defekt an der Anlage. An einer Stelle des neuen Vorhang-Systems ist das Seilgerüst gerissen, mit dem die Jalousien maschinell hoch- und runtergefahren werden können. An jener spezifischen Stelle ist der Sichtschutz sogar aus seiner Fassung gesprungen. Deshalb kann aktuell gar keine der neuen Jalousien auf dem betroffenen Feld genutzt werden. Der Grund für den massiven Schaden waren wohl die extrem starken Winde zu Wochenbeginn in München.

Also read Mit Mantel und Armschiene: Vincent Kompany ist zurück im Bayern-Training

Laut Angaben von wetteronline.de wurden am Montagnachmittag Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 km/h gemessen. Diese meteorologischen Bedingungen haben die technische Konstruktion des neuen Sichtschutzes überfordert. Die mechanischen Komponenten haben den plötzlichen Belastungen nicht standhalten können, was zu einem sofortigen Ausfall der Abschirmung führte. Dies zwingt das Trainerstab und die Spieler, Einschränkungen bei der visuellen Tarnung zu akzeptieren.

Historie der Abschirmung und Baumaßnahmen

Der "Kompany-Knast" erinnert optisch stark an die Justizvollzugsanstalt Stadelheim: So sieht das Bayern-Gelände aus, wenn der neue Sichtschutz komplett und funktionsfähig genutzt wird. Bis zum Ende der Saison 2025/26 hatten die Münchner auf ihrem Vereinsgelände im Stadtteil Giesing eigentlich nur zwei Spielfelder für geheime Trainingsmethoden zur Verfügung. Der Platz direkt am Gebäudetrakt mit den Büros der Vorstandsmitglieder besaß einen Sichtschutz-Vorhang, den Ex-Coach Pep Guardiola (55) schon im Herbst 2013 für damals 80.000 Euro installieren ließ.

Advertisement

Das Feld vor dem Leistungszentrum der Profis kann seit der Installation durch den damaligen Trainer Julian Nagelsmann (39) im Sommer 2022 mit grauen Senkrecht-Jalousien vor neugierigen Blicken geschützt werden. Im Sommer riss der Klub dann den großen Fitness-Parcours von Ex-Trainer Carlo Ancelotti (67) ab, der in der Saison 2016/17 rund eine Mio. Euro gekostet hatte. So wurde an die beiden Geheimplätze angrenzend ein drittes Feld für die geheimen Einheiten von Kompany geschaffen. Dieses dritte Feld verfügt inklusive eines weiteren Sichtschutzes, mit dem die beiden bisherigen Geheimplätze und der neue Platz gleichzeitig abgeschirmt werden können.

Einfluss auf die Vorbereitung gegen den 1. FC Köln

Doch jetzt ist der neue Sichtschutz bereits kaputt! Was bedeutet das für Vincent Kompany? Der Belgier kann bis auf Weiteres nur auf dem Platz vor dem Profitrakt geheim mit seinen Spielern Taktik für das kommende Bundesliga-Heimspiel gegen Köln (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) einstudieren. Er muss hoffen, dass nicht auch dort der Sichtschutz kaputtgeht. Denn in der Vergangenheit hatte Bayern bei Unwettern auch dort schon Probleme mit den Senkrecht-Markisen, weil diese bei starken Windböen immer mal wieder aus dem Schienensystem gedrückt wurden.

Die Folge am Dienstag war, dass Kompany nur auf dem Platz direkt vor dem Profitrakt geheim trainieren lassen konnte, da sich dieser mit einem Vorhang und zwei unabhängig steuerbaren Jalousien nach wie vor abschotten lässt. Die anderen beiden Plätze mit Sichtschutz blieben wegen des Schadens am neuen System jedoch öffentlich einsehbar. Das nicht-öffentliche Training von Vincent Kompany (40/zurück nach Hirnhautreizung) war am Dienstag aufgrund der Windschäden am neuen Sichtschutz einsehbar.

Das Problem ist nicht nur ästhetischer Natur, sondern betrifft die strategische Planung der Mannschaft. Sind alle Vorhänge zu und Jalousien heruntergefahren, sieht die Säbener Straße seit der dritten Ausbaustufe von außen aus wie das berühmte Hochsicherheitsgefängnis JVA Stadelheim, das nur 2,3 Kilometer entfernt liegt. Der aktuelle Defekt unterbricht diese Inszenierung und erhöht das Risiko, dass Taktiken der Münchner vor dem Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln bekannt werden könnten. Eine schnelle Reparatur ist erforderlich, um die Sicherheit der Trainingsmethoden zu gewährleisten.