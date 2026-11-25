Bayern München tritt in der Champions League in Lille an. Trainer Vincent Kompany nominiert fünf Neustarter und lässt verletzten Superstars wie Harry Kane und Manuel Neuer pausieren.

Bayern München tritt am kommenden Abend in der Champions League bei Lille an, wobei das Spiel um 21 Uhr auf DAZN ausgestrahlt wird. Trainer Vincent Kompany hat bei diesem wichtigen Auswärtsspiel eine deutliche Änderung der Startelf vorgenommen, um den Druck der europäischen Bühne zu meistern. Der Vergleich zur Partie gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag zeigt, dass drei Positionen im Kader neu besetzt werden müssen.

Kompany nominiert drei Neustarter für die Defensive

Die Verteidigungslinie erfährt signifikante Veränderungen, da Minjae Kim, Tom Bischof und Hiroki Ito die Anfangsformation bilden. Minjae Kim, der 30 Jahre alt ist, übernimmt eine Position, die zuvor von Jonathan Tah, ebenfalls 30 Jahre alt, bekleidet wurde. Diese Rotation ist notwendig, da die ursprünglichen Stammspieler Harry Kane und Michael Olise verletzt ausfallen müssen. Tom Bischof, 21 Jahre alt, und Hiroki Ito, 27 Jahre alt, erhalten damit ihre Chance, ihre individuelle Klasse unter Beweis zu stellen.

Also read Kompany trifft auf Ancelotti: Lille kennt das FCB-Chaos aus eigener Erfahrung

Überraschungsmoment für Verteidiger Hiroki Ito

Die Nominierung von Hiroki Ito stellt eine deutliche Überraschung dar, da der 27-jährige Abwehrspieler in dieser Saison überwiegend auf der Ersatzbank saß. Bisher hatte er die Reservistenrolle nicht verlassen und nur im Pokalwettbewerb gegen Magdeburg, wo Bayern mit 6:1 gewann, in der Startelf gestanden. Insgesamt bestritt Ito in diesem Zeitraum lediglich fünf Einsätze für die Münchner, weshalb sein Startelfeinsatz im Hinspiel in Lille eine wichtige Weichenstellung darstellt.

Advertisement

Advertisement

Ausfälle verzerren die verfügbaren Kräfte

Zu den namhaften Ausfällen zählen neben den Superstars Harry Kane und Michael Olise auch weitere Schlüsselspieler. Harry Kane, 33 Jahre alt, fehlt aufgrund eines Syndesmoserisses im linken Sprunggelenk nach einer Operation. Michael Olise, 24 Jahre alt, leidet an einer Prellung des Vorderfußes. Zudem sind Serge Gnabry, 31 Jahre alt, mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel, Alphonso Davies, 25 Jahre alt, mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, Ismael Saibari, 25 Jahre alt, mit einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk und Manuel Neuer, 40 Jahre alt, mit einem Sehnenteilriss im rechten Fuß nicht einsatzbereit.

Taktische Aufstellung und Bankbesetzungen

Die geplante Aufstellung sieht Urbig als Torhüter vor, gefolgt von Stanisic, Upamecano, Kim und Ito in der Abwehr. Im Mittelfeld stehen Kimmich und Pavlovic, während Laimer, Bischof und Brown die Offensive anführen. Jamal Musiala, der 23-jährige Bayern-Star, wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Musiala hatte gegen den 1. FC Köln sein Comeback nach einem Muskelfaserriss gefeiert. Auch Luis Díaz, 29 Jahre alt, kehrt ins Aufgebot zurück, nachdem er eine Verletzung überwunden hat.