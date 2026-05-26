Vincent Kompany trägt Meisterpokal auf und feiert im Ex-Club

Der belgische VerteidigerVincent Kompany hat den alten Meisterpokalaufgehobenund wurde von 19.000 Fans jubelnd empfangen. Er fand sich bei den Feierstzen vonCityfür dieRelegationzur2. BundesligaRetour zwischen Greuther Fürthund Rot-Weiss Essenauf Joyn. Kompanywar unter Vertrag beiCityin seiner Karriere von 2010bis 2019erzogen und war Kapitän von Guardiola unter anderem in den Ligen des Landes und Europafinals.Kompanybringte die Premier-League-Trophäeauf die Bühne, um die Meistermannschaft von 2018aufzuführen.Allen voran Guardiola, Bernardo Silvaund John Stones wurden verabschiedet.

Der belgische Verteidiger Vincent Kompany hat den alten Meisterpokal aufgehobenund wurde von 19.000 Fans jubelnd empfangen. Er fand sich bei den Feierstzen von City für dieRelegationzur2. BundesligaRetour zwischen Greuther Fürthund Rot-Weiss Essenauf Joyn.

Kompanywar unter Vertrag beiCityin seiner Karriere von 2010bis 2019erzogen und war Kapitän von Guardiola unter anderem in den Ligen des Landes und Europafinals. Kompanybringte die Premier-League-Trophäeauf die Bühne, um die Meistermannschaft von 2018aufzuführen. Allen voran Guardiola, Bernardo Silvaund John Stones wurden verabschiedet





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Vincent Kompany Meisterpokal After Party Manchester City Gemeinschaftsklasse

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