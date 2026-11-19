Bundesliga-Trainer Vincent Kompany hat sein Training an der Säbener Straße nach Operation und Hirnhautreizung wieder aufgenommen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bestätigt Genesung und kündigt Comeback von Jamal Musiala an.

Der FC Bayern München hat wesentliche Nachrichten zur Genesung von Trainer Vincent Kompany bekanntgegeben. Der belgische Chefcoach hat das schwere Unglück hinter sich gelassen, das im vergangenen Monat seinen Trainingsalltag an der Säbener Straße abrupt unterbrochen hatte. Kompany absolvierte seine ersten Trainingseinheiten mit den U23-Spielern, nachdem er sich mehrere Tage in einem Münchner Krankenhaus befinden musste. Die dramatischen Szenen begannen, als der Trainer während der Einheit kollabierte und dabei seine linke Schulter auskugelte.

Kompanys medizinische Behandlung und Operationsdetails

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen offenberte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung umfassende Details zur Genesung des Trainers. Dreesen bestätigte, dass Kompany bereits an der verletzten Schulter operiert wurde. Dies bedeutet, dass der 59-Jährige nicht nur sechs Tage zur Untersuchung der Hirnhautreizung in einer Klinik verbrachte, sondern das Schultergelenk auch operativ behandeln ließ. Seit seiner Rückkehr am Montag steht der Ex-Verteidiger daher zunächst noch mit einer Armschlinge auf dem Platz.

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Die medizinische Versorgung erstreckte sich über einen Zeitraum von siebzehn Tagen nach dem Zusammenbruch. Zunächst erfolgte eine medikamentöse Behandlung zu Hause, ehe Kompany am Montag vergangener Woche offiziell an die Säbener Straße zurückkehrte. In dieser Woche absolvierte er ein spezifisches Reha-Programm für seine Schulter. Parallel dazu kümmerte er sich um erste administrative Aufgaben an seinem Laptop und führte Besprechungen mit Sportdirektor Christoph Freund über den großen Terminplaner in seinem Büro durch.

Kompanys Rückkehr in den Trainingsalltag

Seit Montag dieser Woche steht der belgische Trainer wieder vollständig auf dem Trainingsplatz und leitet die Einheiten der Profis. Dies markiert einen wichtigen Schritt in seiner vollständigen Genesung und Wiederintegration in den Kader. Am Donnerstag wird Vincent Kompany ab 10 Uhr erstmals wieder bei der Pressekonferenz sitzen, um den Medien Fragen zu beantworten. Auf die Trainerbank wird er schließlich am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel zurückkehren.

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Jan-Christian Dreesen betonte bei seiner Ankündigung die positive Entwicklung der gesundheitlichen Lage. Der Vorstandschef bestätigte, dass die Hirnhautreizung als ausgeheilt gilt und Vincent Kompany sich ziemlich gut gelaunt präsentiert. Diese Bestätigung durch die Vereinsführung nimmt der Öffentlichkeit die Unsicherheit bezüglich der langfristigen Einsatzfähigkeit des Trainers für die restliche Bundesliga-Saison.

Jamal Musiala steht vor seinem Comeback

Neben der Genesung des Trainers gibt es ebenfalls positive Nachrichten von der Spielfeldseite. Ein weiterer wichtiger Spieler des FC Bayern München steht ebenfalls vor seinem Comeback im Spiel gegen Köln. Jamal Musiala soll acht Wochen nach seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel wieder in den Kader zurückkehren. Dieser Muskelriss hatte den deutschen Nationalspieler bereits eine beträchtliche Zeit vom Spielfeld ferngehalten.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen stellte sogar einen direkten Einsatz auf dem Platz in Aussicht. Dreesen sagte, dass er davon ausgeht, dass Jamal Musiala am Freitag spielen wird. Diese Aussicht auf ein schnelles Comeback für den 23-Jährigen ist ein weiterer positiver Impuls für den Verein in der aktuellen Phase. Die Rückkehr von Kompany und Musiala könnte die Aufstellung für das Heimspiel am Freitag erheblich stärken.