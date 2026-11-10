Vincent Kompany vor Comeback: Aaron Danks zieht positive Bilanz

Trainer Vincent Kompany kehrt nach 18 Tagen an die Säbener Straße zurück. Co-Trainer Aaron Danks hat den FC Bayern in seiner Abwesenheit fünf Spiele lang angeführt.

Trainer Vincent Kompany (40) ist am Dienstagmorgen 18 Tage nach seinem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände an die Säbener Straße zurückgekehrt. Damit rückt sein Comeback an der Seitenlinie des FC Bayern München näher. Der Belgier könnte bereits am Freitag, 20.11., um 20.30 Uhr beim ersten Pflichtspiel nach der Länderspielpause gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen.

Sollte Vincent Kompany noch nicht zur Verfügung stehen, übernimmt weiterhin sein Vertreter und Co-Trainer Aaron Danks (43). Er hatte die Münchner während der Abwesenheit von Kompany angeführt und dabei eine Bilanz vorgelegt, die sich sehen lassen kann.

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Kompany kehrt nach 18 Tagen an die Säbener Straße zurück

Die Rückkehr von Vincent Kompany an die Säbener Straße markiert den Übergang von der Vertretungsphase zur regulären Arbeit des Chefcoaches. Der Engländer hatte das Trainingsgelände nach seinem Zusammenbruch verlassen müssen und war seitdem nicht im Dienst.

Der Verein hat die Rückkehr damit konkret gemacht, auch wenn der genaue Zeitpunkt seines ersten Einsatzes an der Seitenlinie offen bleibt. Entscheidend ist, dass Kompany wieder im Vereinsumfeld präsent ist und die Vorbereitung auf das Spiel gegen den 1. FC Köln mitverfolgen kann.

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Aaron Danks führte den FC Bayern in fünf Spielen als Interimstrainer

Aaron Danks hat die Mannschaft seit dem Ausfall von Vincent Kompany Ende Oktober in fünf Pflichtspielen über alle Wettbewerbe hinweg betreut. In dieser Zeit gewann der FC Bayern unter seiner Leitung vier der fünf Partien und blieb ungeschlagen.

Die einzige Partie ohne Sieg war das Duell gegen Borussia Dortmund, in dem die Münchner spät Punkte abgeben mussten. Das Torverhältnis in dieser Phase steht bei 15:5 Treffern, obwohl der Kader laut Bericht mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Vincent Kompany war Ende Oktober einige Tage mit einer Hirnhautreizung im Krankenhaus, was den Wechsel an der Spitze des Trainerteams notwendig machte. Danks übernahm in dieser schwierigen Phase die Verantwortung auf der Bank und musste die Mannschaft ohne den Chefcoach durch dichte Wochen führen.

Danks lobt Zusammenhalt und Hoeneß kündigt Comeback an

Aaron Danks hat sich nach den vergangenen Wochen auf Instagram zu Wort gemeldet und dem Umfeld des Vereins ausdrücklich gedankt. Er betonte, dass er stolz auf den Zusammenhalt, den Charakter und das Engagement aller Beteiligten sei.

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In seinem Beitrag schrieb Danks, dass schwierige Zeiten die Stärke der Menschen um einen herum offenbaren. Dazu veröffentlichte er insgesamt elf Bilder, die seine intensive Arbeit in den vergangenen drei Wochen dokumentieren.

Auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte die Rückkehr von Vincent Kompany bereits öffentlich angekündigt. Danks griff diese Erwartung zum Abschluss seines Statements auf und erklärte, dass sich der Klub gemeinsam weiter nach vorne bewege und sich auf die Rückkehr von Vince an seinen angestammten Platz freue. Er beendete den Beitrag mit dem Vereinsmotto Mia san Mia.