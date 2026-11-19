Van Goghs "Blühende Kastanienbäume" wurde für 190,4 Millionen Dollar versteigert. Sotheby's schließt NS-Raubkunstvorwurf nach Einigung mit Erben.

Das Gemälde Blühende Kastanienbäume des Impressionisten Vincent Van Gogh hat bei einer Auktion in New York einen historischen Rekordpreis erzielt. Das Auktionshaus Sotheby's bestätigte am Mittwoch, dass das 1890 entstandene Werk für 190,4 Millionen Dollar verkauft wurde. Dieser Betrag entspricht einem Wert von 173,5 Millionen Euro und markiert die höchste jemals für einen niederländischen Maler gezahlten Summe.

Rekordpreis und Vorjahressieger

Der Verkaufsschlag im Rahmen der Abendauktion am 18. November übertraf den bisherigen Rekord für ein Van-Gogh-Werk deutlich. Das bislang teuerste verkaufte Kunststück Obstreigen mit Zypressen wurde im Jahr 2022 für 117,2 Millionen Dollar versteigert. Der neue Inhaber des Meisterwerks Blühende Kastanienbäume bleibt vorerst unbekannt, da Sotheby's keine Namen nennt. Der Schätzwert des Bildes lag vor der Versteigerung bei 180 Millionen Dollar, der finale Preis lag jedoch deutlich darüber.

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Darstellung und historische Einordnung

Das Gemälde zeigt blühende Kastanienbäume an einer Straße, auf der auf der einen Seite ein Mann und auf der anderen Seite drei Frauen vorbeigehen. Es entstand im Mai 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich, zwei Monate vor dem Tod des niederländischen Malers. Die Komposition fängt den charakteristischen impressionistischen Stil Van Goghs ein, der sich durch lebendige Farben und dynamische Pinselstriche auszeichnet. Das Bild gilt als eines seiner letzten Werke vor seinem Tod im Juli 1890.

Eigentümergeschichte und Familienstreit

Zur Versteigerung angeboten wurde das Bild von der Familie Blaquier-Arrieta, die nach Angaben von Sotheby's das Gemälde im Jahr 1975 erwarb und es damit seit gut einem halben Jahrhundert besitzt. Allerdings hatten die Nachfahren des deutschen Verlegers Samuel Fischer, der seinerseits das Gemälde 1909 in Paris erworben und damit zuvor besessen hatte, Einspruch gegen die Versteigerung eingelegt. Die New York Times berichtete, die Familie des Gründers des renommierten Verlags S. Fischer habe das Bild 1936 unter finanziellem Druck durch die NS-Verfolgung verkauft.

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Rechtliche Auseinandersetzung um Raubkunst

Der Berliner Anwalt Gunnar Schnabel verlangte im Namen der Erben dem Zeitungsbericht zufolge einen Nachweis, dass die jüdische Familie das Bild damals zum Marktwert und unabhängig von der politischen Situation in Deutschland verkauft habe. Sotheby's erklärte, es habe umfassende Nachforschungen zur Eigentumsgeschichte von Blühende Kastanienbäume angestellt. Das Gemälde war zwischen 1932 und 1933 einem Galeristen in Amsterdam übergeben und im Juni 1936 für 68.000 Schweizer Franken verkauft worden. Sotheby's erklärte, die Recherchen hätten bisher nicht ergeben, dass das Gemälde unter Druck oder unter Marktwert verkauft worden sei.

Gipfel und Zukunft der Versteigerung

Einen Tag vor der geplanten Versteigerung meldete Sotheby's schließlich, dass eine Einigung zwischen der Familie Blaquier-Arrieta und sämtlichen rechtmäßigen Nachkommen von Hedwig und Samuel Fischer bezüglich des Verkaufs von Vincent van Goghs Gemälde Blühende Kastanienbäume erzielt wurde. Das Bild werde deshalb wie geplant am 18. November im Rahmen einer Abendauktion angeboten, die zwölf Meisterwerken aus der Sammlung Blaquier-Arrieta gewidmet ist. Laut dem Auktionshaus äußerten die Erben der Familie Fischer ihre Dankbarkeit für die vertrauensvollen und fairen Verhandlungen sowie die Zusammenarbeit mit Sotheby's und der Familie Blaquier-Arrieta. Diese ermögliche es, das Leid der Familie Fischer während der NS-Zeit anzuerkennen.