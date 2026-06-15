Vini fordert Halt bei Halbzeit‑Interviews - Brasilien in der Gruppe C aufgeweckt

In der Gruppe C sorgt der brasilianische Star Vini für Aufregung, weil er die neue Regel der FIFA für Halbzeit‑Interviews widerspricht, während die Debatte im Fernsehen explodiert.

Nach einem entscheidenden Tor in der ersten Halbzeit hat das brasilianische Team mit einer starken Einzelaktion die Punkte ausgeglichen. Vini war dabei die brennende Regel, die den Fußballschlag der Seleção verstümmelte.

In der Gruppe C schweben nur Chancen, doch ein weiteres Referenzkriterium könnte für neuen Nervenkitzel sorgen. Berichten zufolge bestreitet Vini die Pflicht eines Halbzeit-Interviews, den die FIFA in jüngerer Vergangenheit eingeführt hat. Ein Reporter forderte ihn sofort: Die FIFA wird dich bestrafen. Vini erwiderte: Wir werden die Strafe bezahlen, aber wir geben keine Interviews.

Doch trotz dieser Erklärung nahmen schließlich der Kameramann und der Berichterstatter Marquinhos zum Wort, sodass das Interview bereits stattfand. Die Kontroverse um Halbzeit-Interview geht zurück auf die bisher neue Regel im Weltcup. Während bei anderen Sportarten wie Eishockey üblich, ist sie beim Fußball verschiedener Meinung. Im Fernsehen reagierten Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sofort.

Kramer äußerte: Das geht nicht, finde ich. Und Ihr könnt erst drei Minuten zu jedem Spieler haben und dann müsse ihr an einen bestimmten Slot anhängen. Und wenn ihr Marquinhos fünf Minuten für einen eigentlichen Halbzeitbruchs von der wichtigen Halbzeit abgezogen habt, lässt sich kaum etwas vernünftig tun. Vini hat angeblich einen ähnlichen Schritt unternommen und sein Verhalten könnte Konsequenzen haben.

Doch die FIFA hat bisher nichts mit dem Thema geklärt. Für Brasilien geht es ab Freitag Abend weiter. Nachdem der Auftakt gegen Marokko schwer war, liegen die Begegnungen gegen Haiti am 20. Juni um 2.30 Uhr und gegen Schottland am 25.

Juni um Mitternacht. Hier sind Siege unumgänglich, weil Brasilien, angetrieben von Vini, in die K.o. -Phase übergehen muss. Der 25‑jährige Spieler betont: Wir sind hier, um den Titel zu gewinnen und wir lassen uns nicht von neuen Halbzeit‑Interviews aus der Ruhe bringen.

Mit diesem Fokus verweist Vini die Pressegruppen dazu, dass es an der portugiesischen Supersensation ankommt, die gesamte Mannschaft zu motivieren und die Entscheidungserfahrung in der Gruppe C auszuarbeiten, damit sie bis zu einem valenten Turnierabschluss weiterpassen





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