Vinicius Jr. trifft dreimal zum Sieg von Brasilien. Trotz Hattrick zeigt sich der Star enttäuscht über seine Einsatzzeit unter Trainer Ancelotti.

Der brasilianische Nationalspieler Vinicius Jr. hat mit einem Hattrick zum deutlichen Sieg gegen Singapur beigetragen. Der 26-Jährige von Real Madrid traf im Testspiel in den Minuten neun, fünfzehn und einundzwanzig. Durch die drei Treffer erhöhte er seine Torschützenbilanz für die Nationalmannschaft auf elf Tore unter Nationaltrainer Carlo Ancelotti. Damit bleibt er der beste Torschütze der Seleção in der Amtszeit des Italieners.

Torjägerfreude getrübt durch Auswechslung

Trotz des triumphalen Auftritts zeigte Vinicius Jr. nach seiner Auswechslung in der sechzigsten Minute deutliche Enttäuschung. Der Flügelspieler stapfte unzufrieden zur Ersatzbank und äußerte seinen Frust gegenüber dem Trainerteam. Trainer Ancelotti fehlte bei der Partie wegen einer Roten Karte, die er im Spiel gegen Japan erhielt. Der Real-Star hatte zuvor im Fernsehen erklärt, dass er sich über seinen ersten Hattrick für Brasilien freue. Er hoffe, dass dies der Beginn weiterer Erfolge sei.

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Erklärung für die kurze Einsatzzeit

Im Anschluss an das Match legte Vinicius Jr. die Gründe für seine Verärgerung dar. Er erklärte, dass mit der Trainingsleitung abgesprochen war, ihn fünfzehn bis zwanzig Minuten länger spielen zu lassen. Sein Ziel sei es stets, mehr Tore zu erzielen und länger auf dem Platz zu stehen. Allerdings habe er verstanden, dass es notwendig war, mehr Spielern Einsatzzeiten zu gewähren. Besonders das Debüt von Alan war ihm wichtig, wofür er sich auch öffentlich freute.

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Misstrauen in der Heimat nach schwachem Jahr

Die gute Stimmung im Team verblasste schnell angesichts der gemischten Leistungen der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr. Brasilien zog nach der bitteren Niederlage im WM-Achtelfinale gegen Norwegen mit eins zu zwei aus. Dieses Ergebnis wirkt bis heute nach und sorgt für Skepsis unter den Fans. Drei Tage vor dem Spiel gegen Singapur hatte man bereits mit zwei zu drei gegen Japan verloren. In dieser Partie erzielte Vinicius Jr. zwei Tore.

Kritik an Trainer Carlo Ancelotti bleibt bestehen

Carlo Ancelotti steht weiterhin in der Kritik, da sein Verhalten auf der Bank als problematisch wahrgenommen wird. Der sechsundsiebzigjährige Trainer erhielt im Spiel gegen Japan eine Rote Karte für Meckern. Obwohl das Abschlussspiel des Jahres vorwiegend der Statistik diente, reichte die Leistung nicht aus, um die anfängliche Begeisterung in Brasilien zu wecken. Die Medien beurteilten das Spiel als reinen Statistiktupfer ohne nennenswerte Brisanz.