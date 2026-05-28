Vinicius Jr. im Urlaub vor der WM - Lobeshymne auf Lamine Yamal

Vinicius Jr. hat sich bereits für den Urlaub vor der WM entschieden und ist nun mit der brasilianischen Nationalmannschaft in Granja Comary im brasilianischen Teresópolis nördlich von Rio de Janeiro eingetroffen. In einem Interview mit CazeTV äußerte sich Vinicius zu den Titelkämpfen in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und nannte dabei auch seinen 'Spanien'.

Vinicius Jr. hat sich bereits für den Urlaub vor der WM entschieden und ist nun mit der brasilianischen Nationalmannschaft in Granja Comary im brasilianischen Teresópolis nördlich von Rio de Janeiro eingetroffen.

In einem Interview mit CazeTV äußerte sich Vinicius zu den Titelkämpfen in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und nannte dabei auch seinen 'Spanien'. Dies sei, weil sie die letzte Europameisterschaft gewonnen haben und über einen Kader verfügen, der schon seit langer Zeit zusammenspielt.

Eine besondere Lobeshymne hielt der Real-Star dabei ausgerechnet auf einen Spieler des FC Barcelona: Lamine Yamal. Er sei einer der besten Spieler der Welt, vollbringe immer wieder unglaubliche Dinge auf dem Platz und könne im Alleingang die Weltmeisterschaft gewinnen. Vinicius weiß, dass die Rede über einen Spieler des FC Barcelona immer ein wenig heikel ist, aber er muss die Spieler bewundern, die auf dem Platz stehen.

Jeder kauft sich schließlich ein Ticket, um die besten Spieler zu sehen - und Lamine gehört zweifellos dazu. Er ist jemand, für dessen Spiel die Leute gerne bezahlen. Auf dem Platz waren die beiden in der vergangenen Saison öfter aneinandergeraten - mit dem besseren Ende für den Spanien-Star. Barça gewann die Meisterschaft mit acht Punkten Vorsprung auf vor Real.

Bei der WM allerdings haben Vini und die Selecao ein großes Ziel: den Gewinn des WM-Titels. Dabei hat das Team auch vor Spanien keine Angst





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