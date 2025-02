Vinicius Jr.: Saudi-Arabien lockt mit einer Milliarde Euro - Real Madrid will Superstar halten

Vinicius Jr. ist noch bis 2027 bei Real Madrid unter Vertrag, doch Saudi-Arabien versucht mit einem sensationellen Angebot den Brasilianer abzuwerben. Real Madrid reagiert mit vorgezogenen Vertragsverhandlungen.

Vinicius Jr. ist noch bis 2027 bei Real Madrid unter Vertrag. Die Königlichen wollen unbedingt mit dem Superstar verlängern. Doch Saudi-Arabien geht in eine riesige Transfer -Offensive, um den Brasilianer als neues Gesicht der Liga zu verpflichten. Dabei geht es um verrückte Summen.

Spanische Medien enthüllen Details zu den Verhandlungen und Angeboten aus Saudi-Arabien und berichten zudem darüber, wie Real Madrid reagiert – mit offenbar vorgezogenen Verhandlungen über eine Verlängerung des derzeit noch bis 2027 laufenden Vertrages. Zufolge sollen Vereinsverantwortliche die Vinicius-Seite angerufen und die Bedingungen für einen Verbleib abgefragt haben. Dem Medium zufolge soll Real Gespräche über eine Vertragsverlängerung eigentlich erst für kommendes Jahr geplant haben. Der Brasilianer soll seine Bedingungen auch schon hinterlegt haben, berichtet die Zeitung weiter. Der Ball liegt also bei den Königlichen. Die AS enthüllt zudem Vertragsdetails zum derzeit laufenden Kontrakt. Demnach soll der Flügelspieler in den fünf Jahren rund 75 Mio. Euro verdienen.Bereits im Jahr 2023 soll der erste Kontakt zwischen der Vinicius-Seite und Vertretern der Saudi Pro League stattgefunden haben. Seitdem haben die Saudis großes Interesse, den Brasilianer zu verpflichten und ihn zum Aushängeschild der Liga zu machen. Im gleichen Jahr soll es nach Informationen der spanischen Zeitung „Marca“ zum ersten Treffen gekommen sein, bei dem sowohl Vini Jr. anwesend war als auch Vertreter des saudi-arabischen Königshauses per Video zugeschaltet waren. Neben den üblichen Gehaltszahlen sollen sie ihm angeboten haben, Botschafter für die WM 2034 in Saudi-Arabien zu werden. Im Anschluss daran soll es zu einem Geheimtreffen in Prag gekommen sein, so die Zeitung. Da sollen die Saudis Vini Jr. ein Angebot in Höhe von einer Milliarde Euro gemacht haben! Konkret: ein Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Salär in Höhe von 200 Millionen Euro. Vier Vereine (Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr, Al-Ittihad) werden vom Staatsfonds unterstützt, weshalb sich der Brasilianer im Falle eines Wechsels wahrscheinlich einem dieser Klubs anschließen würde. Vor drei Wochen soll sein Berater nach Saudi-Arabien gereist sein. Im Nachgang an das Spiel gegen Manchester City (3:2) enthüllte Vini Jr. Vertragsgespräche mit Real Madrid und sagte: „Ich habe einen Vertrag bis 2027, aber ich habe immer gesagt, dass ich noch lange hier spielen möchte, um Geschichte zu schreiben und die Zuneigung der Fans, des Präsidenten, aller Spieler und des Trainerstabs zu erhalten. Und so Gott will, hoffe ich, dass in den nächsten Tagen alle Verhandlungen abgeschlossen werden können und ich noch lange hier bleiben kann.





Vinicius Jr. Real Madrid Saudi-Arabien Fußball Transfer Vertragsverlängerung

