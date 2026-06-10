Vinicius Junior bleibt bei Real Madrid: Superstar entscheidet für die Königlichen

Vinicius Junior, ein Star von Real Madrid, hat seine Zukunft bei der Königlichen für die kommende Saison (2026/2027) entschieden. Der Superstar hat Informationen aus seinem Umfeld zufolge die Entscheidung getroffen, unabhängig von seinem Vertrag zu spielen. Sollte keine Einigung über eine Verlängerung erzielt werden, würde Vinicius seinen bis Juni 2027 laufenden Vertrag erfüllen und den Verein anschließend ablösefrei verlassen. Kommt es doch zu einer Verlängerung, entspräche das ebenfalls seinem Wunsch, da er seine Zukunft grundsätzlich weiterhin bei Real Madrid haben möchte.

Vinicius Junior wird auch in der kommenden Saison (2026/2027) für Real Madrid auflaufen. Das berichtet die spanische Zeitung "As". Zuletzt gab es viele Wechsel-Gerüchte um den Brasilianer, weil sein Vertrag bei Real Madrid ausläuft.

Doch laut dem Medienbericht habe der Superstar Informationen aus seinem Umfeld zufolge die Entscheidung getroffen, in der kommenden Saison für die Königlichen zu spielen. Und zwar unabhängig davon, ob sein Vertrag verlängert wird oder nicht. Sollte keine Einigung über eine Verlängerung erzielt werden, würde Vinicius demnach seinen bis Juni 2027 laufenden Vertrag erfüllen und den Verein anschließend ablösefrei verlassen.

Kommt es doch zu einer Verlängerung, entspräche das ebenfalls seinem Wunsch, da er seine Zukunft grundsätzlich weiterhin bei Real Madrid haben möchte. Vinicius hatte zuletzt schon über seine Zukunft gesagt: "Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Mein Vertrag läuft noch bis 2027. Bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen.

". Und weiter: "Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm.

". In einem Interview während des Real-Präsidentschaftswahlkampfs wurde Real-Boss Florentino Pérez (79) auf die Zukunft von Vinicius angesprochen. Er sagte dazu: "Ich weiß es nicht. Wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt: Ich wünsche mir, dass er bleibt.

Er gehört zu den besten Spielern der Welt.

". Mit Vinicius' Bekenntnis zu Real ist eine der wichtigsten offenen Fragen rund um die Personalplanung der Königlichen geklärt. Trotzdem ist noch einiges offen. Die Madrilenen haben ein Mega-Angebot über 150 Millionen Euro für Atlético-Stürmer Julián Álvarez (26) abgegeben. Doc





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