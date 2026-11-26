Ex-Torhüter Cañizares unterstellt Mourinho, Vinicius Junior zu verkaufen. Transfergerüchte um Arsenal, Real Madrid und die Zukunft des Stars nach der Rotation.

Die Zukunft von Vinícius Júnior bei Real Madrid wird aktuell intensiv diskutiert, nachdem der ehemalige Torhüter Santiago Cañizares mutmaßliche Pläne von Trainer José Mourinho offenbart haben soll. Der 56-Jährige äußerte sich in einem Interview mit dem Sender Cadena COPE und legte nahe, dass der portugiesische Trainer seinen 26-jährigen Starstürmer aktiv aus dem Kader drängen möchte. Cañizares unterstellt Mourinho, Vinícius in der Champions League bewusst als Showcase zu nutzen, um ihn potenziellen Interessenten vorzustellen, in der Hoffnung, dass ein anderer Klub das Angebot annimmt und den Spieler unter Vertrag nimmt.

Cañizares-Äußerungen und Mourinho-Strategie

Santiago Cañizares, der selbst in den 1990er Jahren für Real Madrid aktiv war, spricht in seinen Aussagen von einer gezielten Taktik des aktuellen Trainers. Nach seiner Darstellung soll José Mourinho Vinícius Júnior primär im europäischen Bewerb einsetzen, um dessen Marktwert für Transfers zu maximieren. Die implizite Nachricht an die Fußballwelt ist klar: Wenn ein Verein Interesse an dem Brasilianer zeigt, wird Mourinho ihn möglicherweise freigegeben. Diese Interpretation der Spielpraxis des Trainers hat in den Medien und unter den Fans große Wellen geschlagen, da sie die langjährige Treue des Spielers zu den Königlichen infrage stellt.

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Historische Daten und aktuelle Performance

Vinícius Júnior steht seit Juli 2018 im Kader von Real Madrid und hat sich in dieser Zeit zu einer der zentralen Figuren des Teams entwickelt. Bislang absolvierte er insgesamt 389 Pflichtspiele für den spanischen Serienmeister. Dabei zeichnete er sich durch 130 erzielte Tore und 103 Torvorlagen aus, was seine Bedeutung als offensives Talent unterstreicht. In der aktuellen Saison zeigte er in der Partie am fünften Spieltag gegen PSV Eindhoven starke Leistungen. Als Startspieler trug er maßgeblich zum 5:1-Erfolg bei und festigte damit seine Position, obwohl zuvor Unsicherheit über seine Rolle bestand.

Rot-Sperre und Konsequenzen der Proteste

Die aktuelle Situation wurde durch eine emotionale Auseinandersetzung während des Spiels gegen Villarreal verschärft. Vinícius Júnior, der damals als Linksaußen auf dem Platz stand, hatte zunächst ein Tor erzielt, das jedoch infolge einer späteren VAR-Prüfung aberkannt wurde. Die Situation eskalierte, als der Stürmer seinen Gegner während der Torentstehung an den Haaren zog. Diese Aktion führte zur direkten Roten Karte. Vinícius war über die Entscheidung des Schiedsrichters äußerst wütend und ging in der Folge aggressiv mit dem Schiedsrichter ins Gericht.

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Umfang der Sperre und Kaderkonkurrenz

Die Disziplinarmaßnahmen waren weitreichend. Für das Ziehen an den Haaren verhängte der Verband eine Zwei-Spiele-Sperre. Hinzu kam eine weitere Zwei-Spiele-Sperre für die anschließenden Proteste gegenüber der Schiedsrichterleitung. Insgesamt verpasste Vinícius Júnior somit vier Partien. In dieser Abwesenheit zeigte Yan Diomande, der im Sommer zu den Königlichen gewechselt ist, starke defensive Leistungen. Der 20-Jährige überzeugte José Mourinho durch seine Arbeit und sicherte sich vorübergehend einen Stammplatz im Team, was die Rotation im Kader weiter vorantrieb.

Transfergerüchte und Zukunftsaussichten

Trotz der Rückkehr in die Startformation bleibt die Zukunft des Brasilianers bei Real Madrid unsicher. Gerüchte um einen Wechsel zu anderen Vereinen nehmen zu. Unter anderem wird berichtet, dass Arsenal London an Vinícius Júnior interessiert ist. Sollte ein solches Transfergeschäft zustande kommen, würde dies jedoch erst in der Sommersaison vollzogen werden. Die aktuellen Äußerungen von Santiago Cañizares und die strategischen Entscheidungen von José Mourinho lassen jedoch darauf schließen, dass der Stürmer möglicherweise nicht mehr als fester Bestandteil in den langfristigen Plänen des Trainers gesehen wird, was die Gerüchteküche weiter befeuert.