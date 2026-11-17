Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior führt seinen schwachen Saisonstart auf die enttäuschende WM, weniger Training und die Vertragsdebatte zurück. Er verweist auf seine Torbilanz des Vorjahres.

Vinicius Junior ist mit Real Madrid noch nicht in Schwung gekommen. Der brasilianische Stürmer erklärt seine schwache Form mit der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer und einer belastenden Vertragsdebatte. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano räumte der 26-Jährige ein, dass er menschlich sei und Fehler mache.

In dieser Saison hat Vinicius Junior in allen Wettbewerben erst ein Tor in zwölf Spielen erzielt. Zuletzt war er zudem in der Liga gesperrt. Der Stürmer betont, dass er auch vor einem Jahr nur langsam in die Saison gefunden habe.

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WM-Enttäuschung und fehlendes Training im Sommer

Vinicius Junior macht vor allem die Weltmeisterschaft in Nordamerika für seine schlechte Vorbereitung verantwortlich. Er habe sich nach dem Turnier nicht besser vorbereitet, weil die WM für die Brasilianer eine so große Bedeutung habe.

Brasilien kam als Gruppensieger mit sieben Punkten weiter, verlor dann aber das Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen. Es war das schlechteste Abschneiden der Brasilianer seit der WM 1990, als der Rekordweltmeister ebenfalls in der Runde der besten 16 Teams ausschied.

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Vinicius Junior traf bei dem Turnier viermal, alle Tore gelangen ihm jedoch in der Vorrunde. Die freie Zeit nach der WM nutzte er nach eigenen Angaben zur Erholung und für seine Familie. Dadurch habe er im Sommer weniger trainiert als in anderen Jahren.

Vertragsverlängerung als mentale Belastung

Vinicius Junior sieht auch die Diskussionen um seine Zukunft als Grund für den verhaltenen Saisonstart. Die Situation rund um seine Vertragsverlängerung könnte den Start beeinflusst haben, sagte er, und sie habe ihn mental belastet.

Anfang August unterschrieb der Stürmer nach langen öffentlichen Diskussionen ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 2032 an Real Madrid bindet. Sollte Vinicius Junior den Vertrag vollständig erfüllen, würde er insgesamt 14 Jahre bei den Madrilenen spielen.

Trotz der Zweifel verweist der Stürmer auf seine Qualität. Mit zwei Toren beim 2:3 Brasiliens gegen Japan bewies der 58-malige Nationalspieler, dass er weiterhin zu den besten Stürmern der Welt gehört.

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Torbilanz des Vorjahres als Hoffnung

Vinicius Junior blickt optimistisch auf die restliche Saison, weil er im Vorjahr bis Dezember erst fünf Tore erzielt hatte. Am Ende der Spielzeit standen dann 20 Treffer zu Buche, wie der Stürmer selbst betonte.

Deshalb stellt er klar, dass er in den entscheidenden Momenten der Saison immer zur Stelle gewesen sei. Die Aussage verdeutlicht, dass er auf eine ähnliche Entwicklung im weiteren Saisonverlauf setzt.

Real Madrid kommt bislang auch ohne die Tore des Brasilianers gut zurecht. Statt Vinicius Junior überragt Kylian Mbappé, der in 16 Einsätzen 17 Mal traf und seine starke Form aus der Weltmeisterschaft mit nach Madrid brachte.