Vinicius Junior: Keine Eile bei Vertragsverlängerung - Liebeserklärung an Real Madrid

Vinicius Junior spricht über seine Zukunft bei Real Madrid, betont Gelassenheit und Vertrauen ins Präsidium. Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche um Mourinho-Rückkehr und möglichen Vinicius-Abgang.

Vinicius Junior hat sich erstmals ausführlich zu seiner Zukunft bei Real Madrid geäußert. In einem Interview mit CazeTV betonte der brasilianische Offensivstar, dass er es nicht eilig habe, seinen Vertrag zu verlängern.

Mein Vertrag läuft noch bis 2027, bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen, sagte der 25-Jährige. Trotz der anhaltenden Spekulationen um einen möglichen Abgang macht Vinicius deutlich, dass aktuell keine Hektik herrscht. Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm.

Die Aussagen kommen in einer Phase, in der sich rund um Real Madrid vieles verändert. Nach der titellosen Saison wird intensiv über einen größeren Umbruch diskutiert.

Zudem steht José Mourinho laut mehreren Medien offenbar unmittelbar vor einer Rückkehr zu den Königlichen - offiziell bestätigt ist der Deal allerdings noch nicht. Parallel dazu halten sich seit Monaten Gerüchte um einen möglichen Verkauf von Vinicius. Vor allem Klubs aus Saudi-Arabien sollen den 25-Jährigen weiter beobachten. Dazu kommen Berichte über Spannungen innerhalb der Mannschaft.

Trotzdem bleibt Vinicius sportlich weiterhin einer der wichtigsten Spieler im Kader. Der Brasilianer entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Topstar und zählt mittlerweile sogar zu den Kapitänen der Mannschaft. Jetzt bin ich einer der Kapitäne des Teams. Trotz meines jungen Alters ist das etwas Besonderes.

Besonders brisant: Laut SPORT BILD beschäftigt sich Real intern wohl bereits mit RB-Leipzig-Talent Yan Diomande. Der 19-Jährige gilt als eines der spannendsten Offensiv-Talente Europas und soll bei den Königlichen auf dem Zettel stehen. Ein konkreter Transfer ist aktuell zwar noch kein Thema, dennoch werden die Berichte in Spanien bereits als mögliches Zeichen gewertet, dass Real verschiedene Szenarien durchspielt - auch für den Fall eines Vinicius-Abgangs. Leipzig würde sein Top-Talent allerdings wohl nur für eine Mega-Ablöse ziehen lassen.

Laut SPORT BILD müsste ein Angebot eher näher an 150 als an 100 Millionen Euro liegen. Vinicius selbst lässt sich davon offenbar nicht beeinflussen. Stattdessen machte der Brasilianer sogar eine Liebeserklärung an den Klub: Ich habe mir nie vorgestellt, außerhalb von Real Madrid zu spielen. Ich möchte mein ganzes Leben hier bleiben.

Die Zukunft von Vinicius Junior bleibt also weiterhin offen, doch der Spieler selbst gibt sich gelassen. Er fühlt sich wohl in Madrid und genießt das Vertrauen des Präsidenten. Gleichzeitig plant der Verein offenbar für alle Eventualitäten. Die mögliche Rückkehr von José Mourinho und das Interesse an Yan Diomande deuten darauf hin, dass Real Madrid sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet.

Sollte Vinicius tatsächlich gehen, wäre eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich fällig. Doch bis dahin kann noch viel passieren. Der Brasilianer hat noch drei Jahre Vertrag, und die Fans hoffen, dass er noch lange das weiße Trikot tragen wird. Die Gerüchte um Vinicius und Real Madrid werden wohl noch eine Weile anhalten, aber der Spieler selbst macht einen ruhigen und entschlossenen Eindruck.

Er will sich nicht von Spekulationen ablenken lassen und konzentriert sich voll und ganz auf den Sport. In der kommenden Saison will er mit Real Madrid wieder um Titel kämpfen. Die Mannschaft ist jung und talentiert, und mit einem Trainer wie Mourinho könnte eine neue Ära beginnen. Es bleibt spannend, wie sich die Situation entwickelt, aber eines ist sicher: Vinicius Junior ist einer der besten Spieler der Welt und wird seinen Wert immer wieder unter Beweis stellen





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