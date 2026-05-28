Vinicius Junior: "Lamine ist ein Spieler, für dessen Spiel die Leute gerne bezahlen"

Vinicius Junior hat sich vor der Weltmeisterschaft mit überraschenden Aussagen aufmerksam gemacht. Er hat einen Barcelona-Spieler in den höchsten Tönen gelobt und die spanische Nationalmannschaft zum Titelfavoriten erklärt.

Vinicius Junior hat sich vor der Weltmeisterschaft mit überraschenden Aussagen aufmerksam gemacht. Dabei lobte er einen Barcelona -Spieler in den höchsten Tönen und erklärte die spanische Nationalmannschaft zum Titelfavoriten.

Er ist einer der besten Spieler der Welt. Auf dem Platz vollbringt er immer wieder unglaubliche Dinge, was ihn zu einem Spieler macht, der im Alleingang die Weltmeisterschaft gewinnen könnte. Trotz des Lobes ordnet er seine Aussage ein und weiß, dass Lobeshymnen auf Barca-Spieler bei den Real-Fans nicht gern gesehen sind. So macht er deutlich: "Über einen Spieler des FC Barcelona zu sprechen, ist immer ein wenig heikel, nicht wahr?

Denn dann schalten sich sofort die Fans ein. Doch wir müssen die Spieler bewundern, die auf dem Platz stehen. Jeder kauft sich schließlich ein Ticket, um die besten Spieler zu sehen - und Lamine gehört zweifellos dazu. Er ist jemand, für dessen Spiel die Leute gerne bezahlen.

" Das Ziel ganz klar: Weltmeister! Dabei habe man auch keine Angst vor Spanien: "Sobald wir den Platz betreten, ist unser einziges Ziel, den Gegner zu besiegen.





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