Vinicius Junior von Real Madrid erklärt seine Tormangel. Er nennt WM-Aus, Vertragsstress und fehlende Vorbereitung als Ursachen für die schwache Startphase in der Saison 2026.

Der brasilianische Fußballstar Vinicius Junior hat die Gründe für seine bisher schwache Performance in dieser Spielzeit bei Real Madrid öffentlich dargelegt. Der 26-jährige Stürmer befindet sich seit dem 16. November 2026 in einer Phase der Selbstreflexion und begründet seine fehlende Torgefahr mit einer Mischung aus mentaler Erschöpfung und strukturellen Unsicherheiten.

Formkrise durch WM-Aus und Fehlende Vorbereitung

Vinicius Junior hat in der laufenden Saison bisher zwölf Pflichtspiele für die Königlichen absolviert, wobei ihm nur ein einziger Treffer gelang. Diese statistik ist für einen Spieler seines Kalibers untypisch, doch der Angriffsspitze macht die Vorkommnisse der vergangenen Monate für seine aktuelle Verfassung verantwortlich. Er räumt ein, sich nach der Weltmeisterschaft nicht optimal auf die neue Saison vorbereitet zu haben, da die Bedeutung dieses Wettbewerbs für brasilianische Spieler enorm sei.

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Das frühe Ausscheiden der Nationalmannschaft Brasiliens im Achtelfinale der WM 2026 gegen Norwegen mit einem Ergebnis von 1:2 war für den Verein und den Spieler völlig unerwartet. Vinicius Junior nutzte die anschließende Freistellung, um sich zu erholen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Diese Pause führte dazu, dass er in den Monaten nach dem Turnier deutlich weniger intensiv trainierte als in den vorangegangenen Jahren.

Vertragsstress und Gerüchte als mentale Belastung

Neben der körperlichen und emotionalen Erschöpfung durch die WM spielten auch berufliche Unsicherheiten eine große Rolle. Vinicius Junior gab offen zu, dass die Frage seiner Vertragsverlängerung ihn in den letzten Monaten stark durcheinandergebracht habe. Im Sommer gab es intensive Spekulationen in den Medien, die einen Wechsel des Stürmers nach England zu Arsenal nahelegten.

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Diverse Clubs versuchten im letzten Sommer aktiv, den Brasilianer für sich zu gewinnen. Anfang August beendete Vinicius Junior diese Spekulationsrunde durch die Unterzeichnung einer neuen Vertragsverlängerung bei Real Madrid, die ihn bis zum Jahr 2032 an den Klub bindet. Dennoch wirkte sich der Druck der Verhandlungen und die Aufmerksamkeit der Transfermärkte nachhaltig auf seine mentale Balance aus, bevor er sich endlich für eine Zukunft in Madrid entschied.

Reflexion über Leistung und Lebensbalance

Trotz der anhaltenden Tormangel betonte Vinicius Junior, dass es extrem schwierig sei, ein solch hohes sportliches Niveau über einen so langen Zeitraum konstant aufrechtzuerhalten. Er nannte Lionel Messi als einziges Beispiel für einen Spieler, der dies über viele Jahre mit ähnlichen Statistiken geschafft habe. Er erkennt an, nur ein Mensch zu sein, der oft Fehler macht, aber stets bemüht ist, sich zu verbessern und mehr über den Fußball sowie das Leben im Allgemeinen zu verstehen.

Der 26-Jährige schloss seine Äußerungen mit dem Hinweis auf die Wichtigkeit der persönlichen Lebensbalance ab. Er betonte, dass er das Leben auch mal genießen müsse, was im Kontext seiner vorherigen Aussagen über die Pause und die Familienzeit als strategischer Schritt zur mentalen Erholung zu verstehen ist. Diese Offenheit könnte ein Wendepunkt für seine weitere Entwicklung bei Real Madrid sein.