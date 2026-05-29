Vinicius Junior: Pérez stärkt dem Superstar den Rücken - Vertragsgespräche ohne Eile

Präsident Florentino Pérez bekräftigt Vertrauen in Vinicius Junior, während Vertragsverhandlungen ohne Druck verlaufen. Der Brasilianer zeigt sich gelassen und betont seine Verbundenheit zu Real Madrid. Gleichzeitig deutet Pérez eine mögliche Rückkehr von José Mourinho als Trainer an.

Die Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid bleibt ein heiß diskutiertes Thema in der Fußballwelt. Trotz anhaltender Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Brasilianers nach Saudi-Arabien oder andere europäische Topklubs senden beide Seiten derzeit klare Signale der Ruhe und Gelassenheit.

Präsident Florentino Pérez hat sich nun persönlich eingeschaltet und seinem Superstar öffentlich den Rücken gestärkt. In einer Medienrunde betonte Pérez: 'Ich hoffe, er verlängert seinen Vertrag. Er gehört zu den Allerbesten der Welt.

' Diese Aussage unterstreicht das Vertrauen des Klubchefs in den 25-jährigen Offensivspieler, der seit seinem Wechsel von Flamengo im Jahr 2018 zu einer zentralen Figur bei den Königlichen geworden ist. Die Vertragsgespräche zwischen Real Madrid und Vinicius laufen bislang ohne endgültigen Durchbruch, doch von Panik oder Druck ist keine Spur. Der Brasilianer selbst hatte kürzlich betont: 'Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Mein Vertrag läuft noch bis 2027.

Bis dahin haben wir also noch viel mit Madrid zu besprechen, und Madrid hat auch viel mit uns zu besprechen.

' Diese Aussage zeigt, dass beide Parteien in einer entspannten Verhandlungsposition sind und keine voreiligen Entscheidungen treffen wollen. Das Verhältnis zwischen Vinicius und Klubchef Pérez scheint ebenfalls intakt. Der Brasilianer lobte die Zusammenarbeit: 'Madrid ist gelassen, ich bin gelassen. Der Präsident vertraut mir, und ich vertraue ihm.

' Damit wirkt ein Verbleib des Offensiv-Stars weiterhin als wahrscheinlichstes Szenario, auch wenn sich seit Monaten Gerüchte um mögliche Angebote aus Saudi-Arabien halten. Die saudischen Klubs, die bereits Stars wie Cristiano Ronaldo und Neymar verpflichtet haben, sollen bereit sein, Vinicius ein lukratives Angebot zu unterbreiten. Doch der Spieler selbst hat mehrfach betont, dass sein Wunsch darin besteht, für immer bei Real Madrid zu spielen.

'Ich habe mir nie vorgestellt, außerhalb von Real Madrid zu spielen. Ich möchte mein ganzes Leben hier bleiben', sagte er in einem Interview. Diese Liebe zum Verein und die positive Entwicklung unter Trainer Carlo Ancelotti machen einen Abschied unwahrscheinlich, zumal Vinicius in Madrid sportlich und persönlich zur vollen Entfaltung gekommen ist. Zeitgleich verdichten sich die Anzeichen, dass José Mourinho schon bald auf die Trainerbank der Königlichen zurückkehren könnte.

Der 63-jährige Portugiese, der bereits von 2010 bis 2013 Real Madrid trainierte und dabei unter anderem die Meisterschaft 2012 holte, wird seit Wochen mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht. Pérez äußerte sich dazu vielsagend: 'Ein guter Trainer wird dafür sorgen, dass unsere Mannschaft funktioniert, denn wir haben die besten Spieler der Welt. Und Mourinho? Er ist ein sehr guter Trainer.

' Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen, ob Mourinho der Nachfolger von Carlo Ancelotti werden könnte, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft. Sollte es zu einer Verpflichtung Mourinhos kommen, wäre dies ein weiteres Signal, dass Real Madrid auf erfahrene und erfolgsorientierte Trainer setzt. Für den Fall, dass eine Vertragsverlängerung mit Vinicius am Ende doch nicht zustande kommt, hat der Klub offenbar bereits Vorsorge getroffen.

Laut Informationen von SPORT BILD wird RB-Leipzig-Juwel Yan Diomande, ein 19-jähriges Talent, intern als möglicher Zukunftskandidat gehandelt. Diomande gilt als eines der vielversprechendsten Abwehrjuwelen Europas und könnte langfristig die Defensive verstärken. Aktuell aber überwiegt bei allen Seiten die Zuversicht, dass Vinicius und Real Madrid zueinanderfinden und eine Einigung erzielt wird. Die Fans hoffen auf eine baldige Vertragsverlängerung, damit der Starstürmer weiterhin für Tore und Spektakel im weißen Trikot sorgt.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Ruhe anhält oder ob doch noch Bewegung in die Verhandlungen kommt. Fest steht: Real Madrid hat mit Vinicius einen Spieler, der nicht nur sportlich außergewöhnlich ist, sondern auch eine starke emotionale Bindung zum Verein hat. Diese Kombination macht eine Trennung unwahrscheinlich, solange beide Seiten aufeinander zugehen. Die Königlichen werden alles daran setzen, ihren Star langfristig zu binden, während Vinicius selbst betont, dass er sich keine andere Zukunft vorstellen kann.

Die nächsten Wochen könnten entscheidend sein, doch eines ist klar: Die Geschichte von Vinicius bei Real Madrid ist noch lange nicht zu Ende geschrieben





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