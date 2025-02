Vinicius Junior unbeeindruckt von Provokationen von Manchester City Fans

Manchester City-Fans sorgten vor dem Champions League-Duell mit Real Madrid für Aufsehen, indem sie Vinicius Junior mit einem Banner provozierten und ihn bei jeder Ballberührung pfiffen. Der Brasilianer reagierte trotz der Provokationen mit einer starken Leistung und trug zum 3:2-Sieg der Königlichen bei.

Manchester City -Fans sorgten mit einer Provokation gegen Real Madrid s Vinicius Junior im Hinblick auf den Ballon d'Or-Eklat für Aufsehen. Der Starspieler reagierte auf die Aktion nach dem Spiel. Am Dienstag präsentierten die Anhänger der Engländer ein großes Banner mit einem Foto, auf dem der spanische Europameister Rodri den Goldenen Ball bei der Verleihung küsst. Daneben stand eine Botschaft, mit der sich die Fans wohl über Vinicius Junior lustig machten.

'Stop Crying Your Heart Out', hieß es in Anlehnung an den gleichnamigen Song der britischen Band Oasis. Also: 'Hör auf, so herzzerreißend zu weinen'. Zudem pfiffen die Fans in Manchester Vinicius Junior zu Beginn der Partie bei jeder Ballberührung aus. Der Ballon d'Or hatte Ende Oktober Rodri gewonnen, was vonseiten Reals zu einem Eklat geführt hatte. Der spanische Rekordmeister hatte die Veranstaltung damals kurzfristig boykottiert, nachdem offenbar durchgesickert war, dass weder Vinicius noch ein anderer Real-Profi Sieger sein würde. Beirren ließ er sich davon nicht: Er verbuchte beim 3:2 von Real Madrid gegen Manchester City zwei Torvorlagen und die Auszeichnung 'Man of the Match'. 'Ich habe das Banner der City-Fans gesehen, und es hat mich noch mehr motiviert', sagte der Brasilianer trotzig nach dem 3:2 (0:1)-Erfolg der Königlichen in Manchester. 'Wenn gegnerische Fans so etwas unternehmen, gibt mir das mehr Kraft, ein großartiges Spiel zu machen', erklärte der 24-Jährige. Titelverteidiger Real steckte ein 0:1 und ein 1:2 weg und hat nun für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche im heimischen Estadio Santiago Bernabeu beste Aussichten auf das Achtelfinale. In der vergangenen Saison hatten die Madrilenen neben der spanischen Meisterschaft auch die Champions League gewonnen. Im Dezember wurde Vinicius dann als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet





